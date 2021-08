Men det gikk imponerende bra til slutt. Bjørgen endte på tredjeplass på den 55 kilometer lange åpningskonkurransen av Toppidrettsveka.

Hun måtte riktignok se seg slått med tre minutter og 45 sekunder av Team Koteng/Eidissen-løper Astrid Øyre Slind. Hedda Østberg Amundsen ble nummer to.

– Jeg skal innrømme at det var brutalt. Jeg har vondt i hele kroppen. Det var tøft, det var det, sier Bjørgen til NRK.

SPURTET STERKT: Marit Bjørgen tar tredjeplassen med knappest mulig margin foran Emilie Fleten torsdag. Foto: Martin Riseth / Riseth Sport Media / N

«Dette går ikke»

For 41-åringen ble langløpet en ordentlig berg og dalbane.

Det startet med at hun lå på halen av feltet. NRK-ekspert Torgeir Bjørn lurte på om det hadde skjedd noe. Men hovedpersonen selv sier at kroppen rett og slett ikke hadde skrudd seg på. Forholdene var ikke spesielt innbydende, heller. Regn, vind og sure forhold preget store deler av løpet på Hitra.

– Jeg tenkte at «dette går ikke». Det gikk i rykk og napp i front av feltet og det var uvant å ligge på halen av feltet.

– Jeg er vel som en dieselmotor

VANT: Astrid Øyre Slind tok en overlegen seier under det 55 kilometer lange langløpet. Foto: Martin Riseth / Riseth Sport Media / NTB

Det gjorde at Bjørgen ikke hang med da Øyre Slind og Østberg Amundsen opparbeidet seg en luke til resten. Deretter dannet fjorårets beste langløper på damesiden, Lina Korsgren, og Emilie Fleten en forfølgergruppe i kampen om den siste pallplassen.

Veien opp virket så altfor lang for Bjørgen.

Men så skjedde det noe. Publikum ble nemlig vitne til en imponerte opphenting. Sakte, men sikkert tok hun seg opp til både Korsgren og Fleten. Til slutt hadde hun passert Korsgren. Deretter spurtslo hun Fleten på oppløpet.

– Jeg er vel som en dieselmotor, som trenger litt tid på å komme i gang. Jeg måtte slippe gruppa litt, men så fikk jeg litt blod på tann da jeg tok dem inn igjen. Så var det så klart gøy å spurte igjen, sier Bjørgen og smiler.

Fikk revansje over Korsgren

Hun forklarer den trege starten med at hun har gått for lite på rulleski i sommer og det kjente hun godt i overkroppen. Bjørgen smiler imidlertid godt når NRK spør om det kjentes godt å slå Korsgren torsdag etter å ha blitt slått av svensken i Vasaloppet sist sesong.

– Det er en liten revansje. Men det var artig å se hvor jeg stod hen. Jeg er godt fornøyd. Jeg hadde ikke store forventninger og er fornøyd med å komme meg på pallen.

Inn i treningshøsten kommer hun ikke til å trene mer enn det hun har gjort det siste året. Nemlig rundt ti til 15 timer i uken, der det meste handler om å løpe eller stake på rulleski.

– Så har jeg vært litt programleder, jeg har hatt sommerferie. Nå må jeg steppe opp litt i høst.

Bjørgen etter tredjeplassen: –Jeg har vondt i hele kroppen Du trenger javascript for å se video.

Beitostølen frister ingenting

Det er foreløpig ingen endringer i rennplanene til den gamle skidronningen. Hun skal fra januar 2022 gå Jizerská Padesátka, Marcialonga, Vasaloppet, Birkebeineren og Reistadløpet for laget Team Ragde Charge.

– Frister det ikke litt å stille på Beitostølen i november?

– Beitostølen er jeg ferdig med. Jeg vet hva som kreves for å være med i toppen der. Den jobben skal jeg ikke legge ned, nei.

– Ikke bare for å prøve eller teste deg?

– Nei, sier Marit Bjørgen, før hun haster videre til en båt som tar henne videre mot Aure. Der skal hun gå et langt motbakkeløp fredag formiddag.