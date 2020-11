Therese Johaug, Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm ser ut til å være selvskrevne på det norske stafettlaget under VM i Oberstdorf i mars neste år. Det har treningshøsten vist, og det har konkurransene så langt i vinter bekreftet.

Men med Astrid Uhrenholdt Jacobsen på jobb for NRK og med Ingvild Flugstad Østberg ute med helseproblemer hele sesongen, er det ingen som peker seg ut til å bli fjerde kvinne på laget.

Maiken Caspersen Falla var på stafettlaget som tok gull i Lahti 2017, men har ikke vært like sterk på distanse de to siste sesongene, sliter med luftveiene og har ikke kommet i gang med sesongen.

De øvrige elitelandslagsløperne slet med å hamle opp med løpere fra rekruttlag og regionlag under den nasjonale sesongåpninga på Beitostølen.

I verdenscupåpninga i Ruka ble Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng nummer 13 og 14 sammenlagt, men langt bak teten.

OVERRASKENDE STERK: Det har gått raskere å komme tilbake i bra form enn Marit Bjørgen hadde trodd da hun satte i gang comebacket. Foto: Jil Yngland / NTB

– Hvem vil ikke ha Bjørgen

Samtidig satt Marit Bjørgen i Norge og fulgte med på TV. Hun satser mot Vasaloppet, og er i full trening igjen etter to års fravær. Hun er også på vei mot formen. For to uker siden fortalte hun NRK at hun har fysiske tester på samme nivå som høsten før OL i Pyeongchang i 2018, der hun vant tremila og avgjorde stafetten for Norge.

Det har også landslagsløperne fått med seg. Flere av dem har også trent med Bjørgen i høst, og fått merke at 40-åringen er i slag.

På spørsmål fra NRK om Norge trenger Bjørgen på VM-stafetten i Oberstdorf 4. mars, er det utelukkende positive svar:

– Marit Bjørgen i form, hvem er det som ikke vil ha det, sier jeg bare. Vi vet hva hun har prestert og gjort før, så ja, sier Therese Johaug.

– Marit Bjørgen er rå. Jeg synes det hadde vært skikkelig kult hvis hun kom og gikk, faktisk. Det hadde vært rått, sier Tiril Udnes Weng, som selv er blant kandidatene til å gå VM-stafetten.

– Jeg hadde en elghufs med Marit i høst, og hun var sprek. Det overrasker meg ikke, hun har nok begynte å trene ganske mye mer strukturert igjen. Hvis hun har lyst til det og begynner å gå skirenn igjen, er hun absolutt velkommen, sier Ragnhild Haga.

TRE SIKRE: Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm er sikre kort på VM-stafetten. Spørsmålet er hvem som blir fjerde kvinne på laget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ikke aktuelt

Både Haga og Johaug påpeker imidlertid at de tviler på at Bjørgen har lyst. Og det har de helt rett i.

– Jeg er ikke på det nivået lenger, og jeg har absolutt ingen planer om å være på det nivået igjen heller. Det kreves for mye, og det er en grunn til at jeg la skiene på hylla. Jeg er godt voksen. Så nå må en ny generasjon slippe til og danne et nytt lag på den stafetten.

– Hvordan hadde du stilt deg hvis du hadde tatt en medalje i NM i januar og folk hadde begynt å mase på deg om å stille i VM?

– Det hadde ikke vært aktuelt, sier Bjørgen, før hun understreker:

– Det er jo kjempeartig å høre det at de fortsatt har trua på meg.

Bjørgen kommer uansett ikke til å stille i NM, noe hun i utgangspunktet hadde tenkt. Da hun begynte å trene mot Vasaloppet, tenkte hun ikke på at hun måtte registrere seg i antidopingsystemet ADAMS igjen. Der må hun ha vært registrert i seks måneder for å få lov til å konkurrere i viktige renn.

ANKERKVINNEN: Det var i Oberstdorf-VM i 2005 Marit Bjørgen for første gang sikret norsk stafettgull. Det skulle bli ytterligere fire VM-gull og to OL-gull. Foto: Erlend Aas / NTB

Oppfordringen: Tenk på framtida

Hun vil ikke være konkurranseklar under NM i midten av januar. Til VM-stafetten er hun klarert, men Bjørgen stiller altså ikke opp for å redde Norge, selv om behovet skulle være der.

I stedet ber hun landslagsledelsen satse på å bygge opp et nytt lag.

– Det er på en måte en ny generasjon på vei opp. Det må man bare forvente, det er normalt. Så er det å bygge opp et nytt lag og fordele etappene til det beste for laget. Det kommer et OL neste år igjen, og da er det bedre å få trent på det enn å komme der og være usikker, sier Bjørgen, som har avgjort fem VM-stafetter i Norges favør.

Det er signaler landslagstrener Ole Morten Iversen liker å høre. Han utelukker ikke at Marit Bjørgen per i dag er blant Norges fire beste langrennsløpere.

– Det kanskje viktigere å tenke på løpere som kan gå fort neste år og ti år framover, heller enn å få til et lag som blir litt bedre i år, sier Iversen til NRK.