Johaug har vist at hun kan drepe all spenning i verdenscupen på damesiden, avslører lagvenninne Ragnhild Haga.

– Jeg har sett at Bjørgen og Johaug har hatt noen økter i Holmenkollen, og jeg måtte le litt da jeg så hvor langt foran Therese er. Jeg tror Marit skjønner at hun må skjerpe seg, sier Ragnhild Haga til NRK.

FRYKTER JOHAUG: Ragnhild Haga, her fra Holmenkollen sist helg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi får se neste år om Therese er et hav foran oss, eller om det blir jevnt, sier Haga.

– Frykter du det siste?

– Ja, jeg frykter at hun dreper spenningen litt. Men vi andre skal prøve.

– Jeg vet at hun er sterk

Marit Bjørgen innrømmer at det har vært tøft å henge med.

– Nå er det bestandig vanskelig å sammenligne hver økt, men jeg mener at Therese har hevet seg siden det siste året hun gikk verdenscup, sier Bjørgen til NRK.

Hun har flere ganger understreket at det betyr mye å få avslutte karrieren sammen med Therese Johaug. Men Bjørgen blir 38 år 21. mars, og vet at det blir beinhardt å tukte Johaug neste sesong.

USIKKER: Marit Bjørgen kunne smile bredt etter nok en seier, men vurderer nå å gi seg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Du kommer nok til å se henne mye på toppen på de lengre distansene. Jeg frykter, eller frykter, jeg vet at hun kommer til å bli veldig sterk. Hun har sett solid ut. Hun har vært veldig motivert og gjort en veldig god jobb treningsmessig, teknisk og ja … De har jobbet godt.

– Betyr det noe for din avgjørelse at du må gå enda fortere for å vinne skirenn neste år?

– Det er heller en motivasjon. Da vet jeg at jeg må jobbe med ting for å være i toppen. Da er man på hugget til å gjøre en jobb.

Blir 38 år

Søndag gikk Bjørgen inn til sin 114. seier i verdenscupen, og hun avsluttet med det en fantastisk sesong. Hun har blant annet tatt steget opp som tidenes mestvinnende vinterolympier.

– Det har gått litt opp og ned. Jeg avsluttet OL på en bra måte, og er egentlig veldig fornøyd, sier Bjørgen til NRK.

– Når bestemmer du deg for om du fortsetter eller ikke?

– Vi får se etter påske. Nå er jeg veldig glad for en fin avslutning på sesongen, svarer Bjørgen.