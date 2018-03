Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var deilig! En fin måte å avslutte sesongen på.

Slik oppsummerer 27 år gamle Bjøntegaard etter å ha blitt beste nordmann på fellesstarte i russiske Tjumen - kun slått av hjemmeyndlingen Maksim Tsvetkov.

– Tiden etter OL har vært litt tung for min del. Målet har vært å skvise ut den siste dråpen av sitronen, og det klarte jeg i dag, sier han med et smil.

Bjøntegaard var på pallen for første gang i slutten av januar. Deretter fulgte OL, som ble en opptur for skiskytteren, men deretter har det gått trått. Dagen i dag ble et fantastisk punktum på en sesong hvor mye har løsnet for 27-åringen.

– Jeg tar med meg mye fra denne avslutningen her inn i neste sesong, avslutter Bjøntegaard.

Les også: Bjøntegaard føler seg oversett

Trenerteamet krevde to i toppen

– Nå har vi muligheten til å tapetsere pallen, ropte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter siste stående.

NY OPPTUR: L'Abée-Lund, her etter seieren i Holmenkollen, var godt fornøyd med femteplass. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Der gikk nemlig Bjøntegaard ut først, med landsmennene Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Henrik L'Abée-Lund på fjerde-, femte- og sjetteplass.

Nevnte Tsvetkov spolerte imidlertid drømmen om helnorsk pall, men Thingnes Bø tok den siste plassen på podiet. L'Abée-Lund og storebror Bø sørget for at det ble fire nordmenn blant de seks beste.

– Dette var gøy! Det var mye nordmenn, sier L'Abée-Lund.

– Vi fikk streng beskjed av trenerteamet om at vi skulle ha to i toppen i dag, og vi klare fire. Det ble en verdig avslutning, forklarer Bø.

Fourcade-nedtur

Verdenscupvinner Martin Fourcade havnet utenfor pallen for første gang denne sesongen. Det har imidlertid lite å si, da franskmannen uansett vinner fellesstartcupen.

Thingnes Bø fulgte Fourcade til døra i sammenlagtcupen, men måtte tidligere i helgen innse at alt håp om den store kula var ute.

– Det har vært en drømmesesong. Jeg har konkurrert med verdens beste skiskytter, Martin Fourcade. Det har vært ufattelig mange dueller, og jeg har vært ufattelig mange ganger på pallen, oppsummerer 24-åringen.