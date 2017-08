– Det er utrolig surt. Men jeg hadde rett og slett ingenting å gi, sier Bjerkeli Grøvdal til NRK etter løpet.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) brøt finalen på 5000 meter i VM.

TOM: En forkjølet Bjerkeli Grøvdal fortalte at hun var helt tom, og derfor brøt finalen. Du trenger javascript for å se video. TOM: En forkjølet Bjerkeli Grøvdal fortalte at hun var helt tom, og derfor brøt finalen.

Hun forteller at hun har kjempet med en forkjølelse i tre dager, og at hun rett og slett ikke hadde noe energi og var helt tom under løpet.

– Jeg har ikke fortalt at jeg har vært syk. Litt fordi jeg ikke ville ha fokus på det. Litt mentalt for min egen del, jeg hadde aldri i tankene at jeg ikke ville stille til start. Da var det greit ikke å si det, sier Grøvdal til NRK.

– Trist at det skulle ende sånn

LANDSLAGSLEGE: Ove Talsnes så ingen problemer med å la en forkjølet Bjerkeli Grøvdal løpe. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Landslagslege Ove Talsnes hadde ingen betenkeligheter med å la Bjerkeli Grøvdal løpe finalen, til tross for forkjølelsen. Det var vanskelig å vite hvordan det ville påvirke løpet hennes.

– Det er ikke noe du merker på forhånd, men i en VM-finale er marginaler viktige, og dette er en marginal som ikke er innenfor å prestere på dette nivået her, sier Talsnes til NRK.

– Du klarer ikke å løpe en finale på 5000 med en forkjølelse i et sånt felt som det der. Da er du ikke i nærheten av å prestere maksimalt.

Langdistanseløperen hadde varslet på forhånd av finalen at hun heller ville ta en sjanse, enn å «safe».

Men etter omtrent 4000 meter brøt altså den norske langdistanseløperen.

– Trist at det skulle ende sånn. Dette var en dag hvor ting ikke fungerte i det hele tatt, sier kommentator Jann Post.

Kenyansk gull

Kenyanske Hellen Obiri og etiopiske Almaz Ayana var favoritter før finalen, og etter bare 1500 meter stikker de to fra feltet.

Obiri tar gull foran Ayana, Sifan Hassan fra Nederland tar bronsen.

Finalen var Bjerkeli Grøvdals andre VM-finale. Forrige gang, under VM i Moskva i 2013, kom hun på 13. plass. Mens under OL-finalen i Rio i fjor, kom jenta fra Isfjorden på 7. plass.

Bjerkeli Grøvdal kom videre til finalen på tid, etter at hun ble nummer seks i sitt semifinaleheat.

Offensiv før start

FINALE: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp finale på 5000 meter i VM i London. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Før dagens finale var langdistanseløperen fra Isfjorden ganske vag om hva som var målsettingen.

– Jeg har forventninger om å løpe et veldig bra løp. Jeg skal være offensiv og gjøre så godt jeg kan, rett og slett, sa hun til NRK.

– Du fikk sjuendeplass på distansen i OL. Hvilken plassering håper du på i kveld?

– Jeg er fornøyd med å gjøre så godt jeg kan. Vi får se hvordan det går.