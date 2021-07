Bizet Ildhusøy klar for Paris Saint-Germain

Det bekreftar klubben på Twitter.

Kontrakten med storklubben strekker seg fram til 2024.

Ho kom til Vålerenga i 2019, og har etter kvart blitt eit av dei største talenta i norsk fotball. I 2020 vann ho cupen og Toppserien med blåtrøyene.

STORKLUBB: PSG informerte om overgangen på sine sosiale medium. Foto: psg_feminines

Denne sesongen har det gått noko meir trått for Vålerenga, og no må dei altså klare seg utan ein av sine viktigaste spelarar.

Ho har fått draktnummer 17 i klubben som vann ligaen førre sesong, eitt poeng framfor Ada Hegerberg sitt Lyon.

Nettavisen skreiv onsdag at ho var einig om ein overgang til den franske klubben, og at det skal dreie som eit millionbeløp.

Det var på Instagram at ho bekrefta at Vålerenga-karrieren var over.

– Det har vore ein utruleg fin reise frå 2017 med juniorlaget til i dag med mål i min siste kamp for Vålerenga, skrev ho.