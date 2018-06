Bislett-sjef etter hinder-tabben: – Får nok et lite rødt merke

Under 3000 meter hinder var det ene hinderet satt 15 centimeter for høyt, noe som skapte trøbbel for løperne. Arrangøren var raskt ute med å legge seg flat.

– Det er veldig beklagelig, vi har beklaget utenfor utøverne. Det er en feil som helst ikke skal skje, men det skjedde. Det skal ikke skje på dette nivået, sier Rune Stenersen, daglig leder i Bislett Alliansen.

Frivillige dommere

Arrangøren mener det er utenkelig at det skal komme bøter eller øvrige sanksjoner fra sentralt hold.

– Dommerstanden i Norge er basert på frivillige, alle stiller opp gratis og vi prøver så godt vi kan. Det er en liten feil, og i friidretten opplever vi det av og til. Dette har vi tatt internt, og det er ingen å skylde på for dette, sier Rune Stenersen.

BISLETT-SJEF: Rune Stenersen er daglig leder i Bislett Alliansen. Foto: Bislett Alliansen

– Får dette konsekvenser for dere fra Diamond League eller det internasjonale friidrettsforbundet?

– Nei, absolutt ikke. Det er en dommerfeil, det skjer ofte i idretten. Nå skjedde det på Bislett Games. Et hinder var 15 cm for høyt, klart det ikke får noe konsekvenser av verken Diamond League eller IAAF, svarer Stenersen.

Vurderes på 1100 punkter

Han forteller at de skal gjennom en omfattende evalueringsprosess. Der vurderes arrangøren på en rekke punkter, og arrangøren kan vente seg minst ett rødt merke.

– Vi blir vurdert innenfor 1100 punkter, og dette er en innenfor det spekteret. Vi får sikkert et lite rødt merke på én av 1100 ting vi måles på. Per nå er vi veldig fornøyde, men det er en omfattende gjennomgang. Da får vi se hvor mange grønne, oransje eller røde punkter vi får. Allerede har vi fått kjempegode tilbakemeldinger fra IAAF, Diamond League og fra TV-selskaper verden rundt. Det var et flott Bislett Games, sier Rune Stenersen.

FEIL HØYDE: Riktig høyde er 76 centimeter, men hinderet sto på 91. Du trenger javascript for å se video. FEIL HØYDE: Riktig høyde er 76 centimeter, men hinderet sto på 91.

– Alle ropte

Bislett Alliansen står bak Bislett Games, og fikk mye skryt for arrangementet fra utøverne. Tabben på 3000 meter hinder la en liten demper på det.

– Alle utøverne ropte «det er for høyt», men ektemannen min måtte løpe ned for å få noen funksjonærer til å fikse det, sa Emma Coburn til NRK i går.

– Du merker det godt. Det skal ikke skje, sa en skuffet Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK.

De fleste løperne kom seg over hinderet, men videoen i toppen viser at flere løpere ikke klarte 15 centimeter ekstra. De dundret rett inn i hinderet, og måtte klatre over for å komme seg videre.

– Det gir konsekvenser der og da for utøverne, men resultatene er godkjent. Løperne trekker nok litt på skuldrene, så er det glemt i morgen, sier Stenersen.