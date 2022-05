Bisarr situasjon sørget for Molde-kollaps: – Sykeste jeg har opplevd

Tre Molde-scoringer på 14 minutter gjorde at det lenge så bekmørkt ut for Viking. Men et rødt kort skulle brått snu kampbilde på hodet.

En drøy halvtime før slutt ble Benjamin Tiedemann Hansen utvist etter å ha blokkert ballen med hendene i egen 16-meter. Dansken slengte seg ned i et febrilsk forsøk på å blokkere et Viking-skudd og ballen gikk rett i Molde-midtstopperens utstrekte hender.

Fra straffemerket var Veton Berisha iskald og reduserte til 3–2. Det skulle bli starten på en ellevill Viking-opphenting.

Først utlignet Harald Nilsen Tangen, og like etter, satte Berisha inn matchvinnerscoringen.

– Utrolig snuoperasjon. Nesten ikke til å tro, utbrøt Discovery-kommentator Asbjørn Myhre.

Viking vant til slutt 4–3, etter å ha ligget under 3-0, og fortsetter kjempestarten på sesongen. Seieren gjør at rogalendingene tar over tabelltoppen i Eliteserien.

– En kamp for historiebøkene, mente Myhre etter kampslutt.

– Det er det sykeste jeg har opplevd. At vi skal reise hjem med tre poeng her er litt i overkant, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery.

Molde-trener Erling Moe var naturlig nok skuffet etter kampen.

– Det er meget svakt av oss i den andre omgangen. Vi spiller dem til altfor lett og blir altfor lave.

JUBEL: Veton Berisha ble Vikings store helt med to mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Drømmeomgang

Molde så lenge ut til å ha få planer med å lande på jorda igjen etter cupgullet forrige uke. Allerede etter en halvtime virket det meste å være avgjort.

Like før kvarteret var spilt førte Markus Kaasa hjemmelaget opp i ledelsen etter en periode med trykk mot Viking-målet.

Drøyt ti minutter senere doblet formspiller Ola Brynhildsen ledelsen for Molde. Bærumsgutten plasserte seg smart i feltet på en corner og satte ballen kontant i mål.

Bare minutter senere skulle også nummer tre komme. En frisparkperle fra Magnus Wolff Eikrem sørget for at Molde ledet 3–0 før halvtimen var spilt.

LEDET 3-0: Molde så lenge til å få full kontroll mot Viking. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ellevill snuoperasjon

Kristoffer Løkberg tente et håp for Viking da han reduserte for bortelaget like før pause, men det så likevel lenge tungt ut for Viking.

Det var før Tiedemann Hansen fikk rødt kort.

– Den er soleklar. Det er rødt kort. Han slenger seg ned og redder, mente Discovery-ekspert Jonas Grønner.

Moldes midtstopper var også enig i avgjørelsen etter kampslutt.

– Jeg kaster meg ned for å gjøre meg så stor som mulig. Det er straffe, det er ikke noen tvil om det, sa Tiedemann Hansen.

To scoringer av Berisha og ett av Tangen sørget til slutt for Viking-jubel og tabelltopp.

– Vi hadde full kontroll i starten og var egentlig bedre enn dem. Så får vi tre i sekken uten helt å skjønne det. Det er sinnssyk moral i dette laget. Vi hadde troen i pausen, sa matchvinner Berisha til Discovery.

Stavanger-laget troner øverst på tabellen med 15 poeng. Lillestrøm er to poeng bak med én kamp mindre spilt.