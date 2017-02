Birkeland: – Føltes som å være hjem

– Det var bra. Jeg gjorde en god jobb på skytingen, men irriterende med den ene bommen. Det er det som skiller et drømmeløp fra et bra løp, sier Lars Helge Birkeland.



– Det var et deilig solskinnsvær. Det føles nesten som å være hjemme på Sørlandet, legger Birkeland til med et smil.