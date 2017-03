Birkeland vant NM-gull med elleve (!) strafferunder

Og ekstremt er virkelig en passende beskrivelse for søndagens renn i Mo i Rana. For Lars Helge Birkeland sikret altså NM-gullet med hele elleve (!) bom.

Tre bom på første liggende, fem på andre liggende, tre på første stående, før han fylte alle blinkene på siste skyting.

Birkeland selv bare ler av det hele.

– Det var veldig spesielt. Jeg hadde i grunn gitt opp ute i løypa, og vurderte å stå av. Men jeg fullførte og plutselig var jeg i toppen, sier han til NRK.

– Jeg har aldri vunnet et renn før med elleve strafferunder, for å si det sånn. Jeg tror elleve runder faktisk er ny rekord for meg. Dette er et løp jeg kommer til å huske, sier Birkeland.

Lunde: – Ekstremt

NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde var selvsagt på plass på standplass i Mo i Rana, men har aldri vært med noe lignende tidligere.

– Det var helt ekstremt. Vindvimplene sto rett ut på stadion. Jeg har ikke opplevd maken, sier NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde.

– Å vinne et NM-gull med elleve strafferunder er veldig spesielt. Det er det ingen tvil om. Jeg har opplevd rare forhold på skiskytingsrenn før, men aldri på dette nivået, sier Lunde.

Og for å understreke ytterligere: Totalt var det 503 strafferunder på 53 startende løpere. Det betyr totalt 75,45 kilometer med strafferunder, eller 1,4 kilometer ekstra per løper.

IKKE SETT MAKAN: NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde har ikke opplevd lignende vindforhold på et skiskytingsrenn som på søndagens NM-fellesstart. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det er helt utrolig. Det må være ny rekord, sier Lunde.

Matta blåste vekk

Forholdene var så heftige på standplass at sølvvinner Erlend Bjøntegaard, som «bare» pådro seg seks strafferunder, fikk fratrekk på tiden.

Årsaken? Matta hans på standplass hadde blåst vekk.

– Bjøntegaard måtte stå og vente mens matta ble hentet av banemannskapet. Det sier alt om forholdene, humrer Lunde.

Flere av løperne skal ha uttrykt ønske om at hele rennet skulle avlyses. Lunde er imidlertid ikke like bastant.

– Men det var helt på grensen om det var forsvarlig. Det var veldig skiftende forhold, sier han.

NM-vinner Birkeland synes på sin side at det var helt greit å gjennomføre rennet.

– Det var ingen fare for sikkerheten. Og med en fellesstart så blir det uansett rettferdig, sier han.

PS! Hverken Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen eller Tarjei Bø stilte til start i Mo i Rana.