– Jeg er så utrolig lykkelig, sier hun til NRK rett etter at gullet er sikret.

Over telefonen fra Tsjekkia høres hiksting, en stemme som sprekker, og sporadiske gledeshyl. I løpet av samtalen kommer mange bort og gratulerer, både støtteapparat og konkurrenter.

Og i noen minutter er Skarstein og sportssjef Daniel Berge oppløst i tårer i hverandres armer.

GULLDUO: Birgit Skarstein og sportssjef Daniel Berge avbildet i München i august. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det sier en del om fellesskapet, reflekterer 33-åringen og ler karakteristisk.

– Jeg kjente at han gråt, og da knakk jeg helt sammen, forklarer hun videre.

Krevende oppkjøring

Stadig flere kommer bort for å gratulere, og Skarstein roper av full hals:

– Det gikk!

Så forteller hun NRK mer om hva som ligger bak den enorme prestasjonen:

FØLSOMT: Skarstein satt med hodet i hendene etter målgang. Foto: Reuters

– Vi trener så enormt mye, og jeg følte meg tung i dag. Det er et langt VM for meg, og jeg visste at jeg måtte være på hugget. Det er så digg å få det til.

Dagens gull gjør den norske kvinnen ubeseiret siden fjerdeplassen i Paralympics i 2016, og medaljesamlingen øker i takt med seiersrekken.

– Det har vært en ekstra krevende oppkjøring i år. Jeg har fått følt på hva som er viktig i livet, og har vært nødt til å jobbe veldig med meg selv, sier hun, og begynner å gråte på nytt.

Tøff konkurranse

I forkant av VM-finalen i tsjekkiske Racice var det knyttet stor spenning til duellen mot ukrainske Anna Sjeremet. Sistnevnte matchet nesten Skarsteins tid i semien, men i finalen var hun ikke helt på samme nivå.

Vinneren erkjenner at hun følte på presset etter Sjeremets skremmeskudd i semifinalen.

GULLGLIS: Birgit Skarstein med sitt femte VM-gull. Foto: Amanda Helseth / Norges Roforbund

– Hun var bare 26 hundredeler bak meg da, og vi visste at hun hadde mer å gå på. Vi har analysert og jobbet så hardt. Nå er jeg superstolt, sier Skarstein.

33-åringen fra Levanger var litt bakpå fra start, men spiste seg gradvis gjennom feltet, og skapte seg etter hvert et solid forsprang. Allerede etter halvferdig finale var det egentlig avgjort.

– Jeg måtte skjerpe meg for ikke å grine i båten. Jeg var så rørt, medgir hun.

Vinnertiden ble 10.07,58. Frankrikes Nathalie Benoit ble nummer to med 10.13,10, og Ukrainas Anna Sjeremet tok bronsen med 10.17,45.