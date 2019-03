Bindingsdrama for Lundby i Kollen: – Det er skikkelig skummelt

Bildene fra sendingen viser at Lundby hadde en åpen binding, både i svevet og da hun landet. Etter hopprennet fikk Lundby se det selv, og hun forklarer at hun ble overrasket.

– Jeg fikk høre det da jeg kom opp her i pausen at frontbindingen var åpen da jeg hoppet, og jeg kan ikke skjønne hvordan det har skjedd. Jeg er ganske sikker på at jeg satte den på da jeg var på toppen, sier Lundby til NRK og legger til:

– Men jeg tror kanskje den var litt slakk, så når jeg har gått ut på bommen har den gått opp. Potensielt kunne skia falt av i lufta og det er bare flaks som gjorde at det ikke skjedde, så det var skremmende.

Lundby synes det var skummelt

Lundby hoppet ned til femteplass og var skuffet etter rennet, men hun tror ikke det hemmet henne i selve hoppet.

– Jeg tror ikke det hemmet meg noe siden skia satt på, men om den hadde falt av hadde det vært skikkelig krise.

DISKUSJONER: Maren Lundby hadde mange hun måtte prate med etter rennet i dag. Foto: Anders Engeland / NRK

– Skummelt?

– Ja, det er skikkelig skummelt.

Også assistenttrener på landslaget og Lundbys personlige trener, Jermund Lunder, var redd. Da han så bildet var han glad for at alt hadde gått bra.

– Det er bare å takke og bukke for at det var noen ett eller annet sted som ville at dette skulle gå bra. Jeg er veldig glad for at hun er like hel, for det ser ikke bra ut, sier Lunner.

– Kan være kritisk

For det kunne gått virkelig galt for totningen. At en binding åpner seg foran er ikke noe som ofte skjer. Johan Remen Evensen har aldri sett noe lignende før.

– Det kan være veldig kritisk. Bindingen foran holder fast fremre delen av skoen i skia. Det er en av de viktigste delene som bør sitte fast i et svev. Hvis den detter ut mister man rett og slett skia, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Her forklarer Remen Evensen hvordan en hoppbinding fungerer:

Remen forklarer bindingen Du trenger javascript for å se video.

Evensen forklarer at selv om bindingen er åpen så skal det litt for at skia faller av, men at det ikke er utenkelig.

– Det er litt krefter som holder skoa igjen, på grunn av staget (stangen) bakerst på bindingen. Men med et litt dårlig nedslag eller litt trøbbel i lufta for eksempel kunne skia falt av og det hadde vært skikkelig farlig, sier NRK-eksperten.