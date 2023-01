– Det er heilt sjukt viss dei klarer å få til noko VM der! Det er ikkje ei strafferunde ein gong, den vesle flekken, bryt Ida Lien ut.

– Ein kan ikkje gå noko skiskyttar-VM der no, altså, i så fall blir det rulleski, seier Sturla Holm Lægreid når NRK viser han biletet.

Og slik er dei fleste reaksjonane. For berre litt over tre veker før VM i skiskyting startar i det tyske vintersportsmekkaet Oberhof, er det regn, varmegrader og ingen snø. Slik som så mange andre stader i Europa denne vinteren.

– Det er trist. Det har vore ein varm vinter i Europa. Dessverre blir det veldig synleg når vi skal til Oberhof for VM og det ikkje ligg noko snø der no. Da spør eg meg sjølv om dei i det heile skal få til eit VM, seier Lægreid, og innrømmer at han er bekymra.

– Sjølvsagt blir ein jo bekymra.

IBU garanterer

I motsetning til fleire vinteridrettar, har verdscupen i skiskyting vorte arrangert som planlagt. I finske Kontiolahti var det eit lite snødekke, og det snødde også undervegs i renna i austerrikske Hochfilzen, men både i franske Le Grand-Bornand, slovenske Pokljuka og tyske Ruhpolding har tynne striper med kvite løyper laga av kunstsnø vore omringa av grøne skogar.

PÅ LAG: Ida Lien (t.v.) og Ingrid Tandrevold er bekymra for vinterhalda. Her frå ein verdscupstafett førre sesong. Foto: VESA MOILANEN / AFP

– Ein ser klimaendringane på nært hald, og det set ein støkk i ein, meiner Ingrid Landmark Tandrevold, og legg til at ho er meir bekymra for framtida enn idretten sin.

– Vi er heldige i den forstand at mange nasjonar har førebudd seg så vi får gjennomført etter planen. Det skal IBU ha, om ikkje alt anna er pluss. Dei er flinke til å leggje press på arrangør at dei har kunstsnø og ein back up, seier Noregs sportssjef Per Arne Botnan.

Og det er også planen for VM. Derfor kan Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) garantere at VM blir arrangert.

– Dei har over 40.000 kubikkmeter med snø lagra frå i fjor vinter. Snøproduksjonen frå skihallen ved sida av er ein back-back up-løysing, men eg trur ikkje vi treng det, stadfestar sportsdirektør Daniel Böhm til NRK.

Han fortel at VM-arrangøren handterer snølageret sitt veldig forsiktig, og at IBU har konstant dialog med dei.

– Vi har bede dei vere så snille å vente med å leggje ut snøen til vi har eit trygt vindauge så det blir der til konkurransestart, legg han til.

– Opplevd alt mogleg

Men kunstsnøen er likevel ikkje heilt nok til å tryggje utøvarane før årets høgdepunkt. Oberhof er nemleg kjent som ein arrangør som byr på utfordrande forhold, både i form av dårleg eller lite snø, grus i løypene, vind og tåke.

– Eg trur vi er førebudde på det meste, og vi har opplevd mykje rart i Oberhof òg, så eg vil tru det er lite snø der. Vi er vant til at det er litt rufsete der. Eg trur vi skal vere førebudde på det meste, og da er det avgrensa kor skuffa ein kan bli, seier Tandrevold smilande.

INNANDØRS: I Oberhof er det også ein innandørs skihall. – Blir det for ille, så får vi flytte heile greia inn der, seier Røiseland om VM. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– I Oberhof har eg opplevd alt mogleg. Det kan gjerne skifte litt undervegs i konkurransen òg. Det skulle ikkje forundre meg om det blir meir enn eitt føre i meisterskapen. Vi får krysse fingrane for at det kjem litt snø dei siste vekene før VM, fortel Marte Olsbu Røiseland.

Og det ser ut som ho kan få ønsket oppfylt. Yr.no melder at det kanskje kan kome litt snø i Oberhof frå og med søndag kveld.