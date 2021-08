Biles skal delta i OL-finale

Den amerikanske turnstjernen Simone Biles deltar tirsdag i OL-finalen i bom etter å ha stått over de tre siste individuelle øvelsene. Dermed blir det hennes første finale i Tokyo.



Da startlisten til finalen ble klar mandag formiddag norsk tid var 24-åringen med blant de åtte utøverne. USAs turnforbund bekrefter i en Twitter-melding at hun skal delta.



Etter at hun kvalifiserte seg til samtlige apparatfinaler, trakk Biles seg fra både mangekamp og apparatfinalene i sprang, skranke og frittstående. Hun begrunnet det med at hun trengte å pleie sin mentale helse.



Nå er hun altså klar for konkurranse igjen, og den går onsdag morgen norsk tid. Amerikaneren tok fire gull og bronse i Rio-OL for fem år siden. Bronsen kom i nettopp bom.