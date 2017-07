Bildet av Poljanskis bein etter 16 etapper vekker oppsikt: – Stopp med det du driver med

Polske Pawel Poljanski får massive reaksjoner på bildet av sine slitne bein under årets Tour de France.

Etter gårsdagens etappe fra Le Puy-en-Velay til Romans-sur-Isère, la Poljanski ut et bilde på sin Instagram-profil, der han viser noe av det som skjer med kroppen når den utsettes for så røff behandling som den gjør under det tradisjonsrike sykkelrittet.

– Etter seksten etapper tror jeg beina mine ser litt slitne ut, skrev Poljanski og har fått flere reaksjoner under bildet.

Det er ingen tvil om at det tar på å delta i Tour de France for syklistene. Holder man seg på sykkelsetet fra første til siste etappe, skal faktisk over 3500 kilometer tilbakelegges over de tre ukene.

– Vær snill og stopp

Flere kommenterer at det ser «helt sykt ut», mens andre kommenterer at det ikke kan være sunt å se slik ut etter en etappe.

– Kompis. Vær snill og stopp med det du driver med og spis mat, slapp av og se på noen filmer. Ikke stå mer! Det der kan ikke være sunt, kommenterer en.

Men det er ikke unormalt å se slik ut etter å ha utsatt kroppen for den tøffe belastningen når man er profesjonell idrettsutøver. Selv om det kan se ut som at noe er forferdelig galt, er det altså ikke farlig å ha «blodskutte» bein.

Tilstanden, som kalles «vascularity» på engelsk, er enkelt og greit svært store og synlige blodårer. Dette er populært blant de som bygger muskler, mye fordi det viser at du har gjort «hjemmeleksen» din på trening, ifølge Muscle and Fitness.

For disse svært synlige blodårene viser ifølge nettsida at du for det første har lite kroppsfett, men også det at blodårene dine har bedre mulighet til å frakte mer blod raskere rundt i kroppen.

– Det dobbelte av en utrent

Og nettopp slik forklarer legen Bradley Launikonis fra University of Queensland det også; At elitesyklistene har dobbel blodgjennomstrømming sammenliknet med andre idrettsutøvere.

– Mengden blod som fraktes ned til beina våre er vanligvis rundt fem liter i minuttet, for vanlige folk som hviler. For en utrent som driver med idrett vil det maksimalt strømme 20 liter blod gjennom musklene. En eliteutøver vil ha det dobbelte av dette, rundt 40 liter per minutt, sier Launikonis til australske NBC.

Legen forklarer at de synlige blodårene kommer fram etter trening og konkurranse, og at det er noe som kun skjer med eliteutøvere.

– Som disse som konkurrerer i store sykkelritt.

I 2014 vekket en annen syklist oppsikt da han la ut bilde av beina sine. Landsmannen til Poljanski, Bartosz Huzarski, hadde ben som liknet veldig på Poljanskis, da han hadde fullført 18 etapper for tre år siden.

I tillegg til å presse seg selv til det ytterste så å si hver eneste dag under rittet, skal utøverne fylle på med energien de mister ved å spise over 8000 kilokalorier daglig. Under Tour de France for to år siden bestemte Nicolay Ramm seg for å teste ut «Tour de France-dietten».