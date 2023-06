Lørdag kveld avgjorde den engelske storklubben finalen mot Inter i Istanbul. Samtidig var det også jubelscener foran storskjermen i Abu Dhabi, et av sju emirater som utgjør De forente arabiske emirater.

FEIRING I ABU DHABI: 7.300 kilometer unna Citys hjemmebane i Manchester var det full jubel for City på kjøpesenteret Yas Mall i Abu Dhabi. Foto: SKJERMDUMP: @yasmallad på Instagram

Etter nesten 15 år ble milliardinvesteringene fra selskapet til sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan belønnet med det ene troféet Manchester City manglet.

Fra tribuneplass fikk City-eieren se Erling Braut Haaland og lagkompisene juble som besatt etter å ha sikre en etterlengtet trippeltriumf.

Dette er første gang på 13 år den styrtrike eieren var til stede på en City-kamp. Derfor ble bildene av ham ble spredt verden over under finalen.

New York Times-reporter Tariq Panja har også bitt seg merke i hvem eieren sitter ved siden av.

– Ikke bare er Mansour på finalen, det ser ut til at broren hans, statsoverhodet i De forente arabiske emirater, Mohamed bin Zayed, er der sammen med ham også. Men selvfølgelig er ikke City eid av Emiratene, men er en privat investering av sjeik Mansour, skriver Panja på Twitter.

Teknisk sett er City eid privat av sjeik Mansour. Men en rekke eksperter på Midtøsten hevder det er storebror og statsoverhode sjeik Mohammed bin Zayed som sitter på makten over klubben.

– Det var hyggelig av Mansour å gi storebroren en kampbillett, legger Panja til.

NÅ OG DA: Det er 13 år mellom disse bildene av City-eier sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyans. Dette er hans første og andre besøk på tribunen under en City-kamp.

– Vil utnytte denne maksimalt

Kristian Coates Ulrichsen, eksperten på Midtøsten, er forsker ved Baker Institute. Han mener at finaleseieren i verdens gjeveste klubbturnering er en enorm triumf for Emiratene og deres «myk makt-strategi».

– Denne triumfen er noe lederskapet i Abu Dhabi vil utnytte maksimalt, sier Ulrichsen til NRK.

Kort sagt handler «myk makt-strategi» om å markere seg på en god måte i verden og få venner internasjonalt, gjennom for eksempel investeringer i idrett. Han tror myndighetene nå vil teppelegge aviser, TV-sendinger og sosiale medier med at de eier en av de mest suksessrike klubbene gjennom tidene.

– De kommer nok også til å være vertskap for laget i Abu Dhabi i den nærmeste fremtid, sier Ulrichsen og legger til:

– Ressursene Abu Dhabi har brukt på Manchester City har satt dem på det globale kartet, på en måte som få andre investeringer trolig kunne gjort, sier forskeren.

TRIUMF: Erling Braut Haaland og Manchester City kunne løfte mesterliga-trofeet etter 1-0-seieren over Inter. Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Eksperiment

Qatar-kontrollerte Paris Saint-Germain snublet i siste hinder i 2020, akkurat slik Manchester City tapte finalen året etter.

Men nå har fotballinvesteringene til golfstatene på den arabiske halvøyen nådd toppen av fotballverdenen.

– Dette vil legge lista enda høyere for de som følger etter, om det gjelder Saudi-Arabias eierskap i Newcastle eller andre. Det vil også sikre statusen til Manchester City som den mest suksessrike engelske klubben, trolig gjennom fotballhistorien, sier amerikanske Ulrichsen.

Golfstatenes involvering i idretten har møtt et stadig mer kritisk blikk. Det var imidlertid en annen tone tilbake i 2008.

Da kom sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyans på banen, for å kjøpe en klubb som hadde ligget nede for telling i mange år.

– Jeg tror mange folk var entusiastiske til dette. Konseptet sportsvasking var ikke engang et begrep på den tiden, sier Ulrichsen.

STJERNEKJØP: Brasilianske Robinho var den første storsigneringen til City-eierne. Foto: PAUL THOMAS / AP

VM i Qatar var ennå ikke tildelt av FIFA, og det var mange år til Saudi-Arabia skulle ta over eierskapet i Newcastle.

Ulrichsen mener Abu Dhabi var forut for sin tid. De så tidlig potensialet i å utnytte sportsinvesteringer til egen fordel.

– Folk så på det som et eksperiment. Man var ikke sikker på at det skulle lykkes, sier Ulrichsen.

SUPPORTERE: Ifølge forsker Kristian Coates Ulrichsen var mange City-fans entusiastiske da klubben skiftet eiere. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

100 regelbrudd

Oppkjøpet ble også starten på en forsterket pengegallop i fotballen. De siste 15 årene har klubben brukt rundt 20 milliarder kroner på spillerkjøp, ifølge overgangslistene til nettstedet Transfermarkt.

Det er cirka 13 milliarder kroner mer, enn det de har solgt spillere for i samme tidsperiode.

Samtidig henger en skygge over klubben.

I 2020 ble klubben egentlig utestengt fra Mesterligaen for brudd på økonomiske fair play-regler. Avgjørelsen ble senere omgjort i Idrettens Voldgiftsrett. Men denne vinteren siktet Premier League klubben for rundt 100 regelbrudd. Hva denne saken fører til er et åpent spørsmål.

Men de siste fem årene har klubbens pengebruk på overgangsmarkedet blitt halvert.

– Det er mange klubber som investerer mer penger enn oss. Chelsea, Manchester United, Arsenal. Å si at vi har brukt mye penger og at vi har vunnet på grunn av det er rett og slett ikke sant, sa Ferran Soriano, klubbens administrerende direktør, til Movistar i mai.

MÅ SVARE FOR SEG: Administrerende direktør, Ferran Soriano, og Manchester City har i vinter blitt siktet for rundt 100 regelbrudd. Foto: CARL RECINE / Reuters

Men det er også mer ved Abu Dhabis rolle i Manchester City, som møter kritikk.

Brudd på menneskerettigheter står sentralt.

– Menneskerettighetssituasjonen er verre

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty skriver at De forente arabiske emirater i 2022 innførte nye lover som i betydelig grad begrenser ytrings- og forsamlingsfriheten.

Generalsekretær John Peder Egenæs har tidligere beskrevet menneskerettighetssituasjonen i Emiratene som skremmende dårlig.

– Alt som er sagt om Qatar, er verre i emiratene, sa Egenæs til NRK.

Og situasjonen er ikke blitt bedre i perioden medlemmene av kongefamilien i Abu Dhabi har kontrollert Manchester City, påpeker Ulrichsen.

– Menneskerettighetssituasjonen har blitt verre delvis på grunn av den usikkerheten vi har sett i Midtøsten over de siste 12 årene, sier Ulrichsen og viser til opprør i en rekke arabiske land i 2011.

– De har satt sine egne interesser først ved å bryte ned menneskerettigheter, uten å ta hensyn til hvordan det endrer hvilket syn resten av verden har av landet, sier Ulrichsen.

NRK har kontaktet myndighetene i Emiratene for en kommentar, men har ikke fått svar på henvendelsen.

Mener Emiratene har sluppet unna kritikk

– Det er Vesten som har brukt begrepet sportsvasking. Jeg tror egentlig ikke disse statene tenker på den måten, sier økonomiprofessor Harry Arne Solberg.

Solberg påpeker at det å vaske noe egentlig skal lede oppmerksomheten bort fra negativ oppmerksomhet. Men det har vist seg at det motsatte har skjedd. Solberg påpeker at det imidlertid er Qatar som har fått mesteparten av kritikken, på grunn av forhold rundt deres Fotball-VM sist år.

PROFESSOR: Harry Arne Solberg. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Solberg peker på at investeringene i fotballen trolig handler mer om at stater i Midtøsten ønsker å bli mer synlig i resten av verden.

– Det handler om at de får en status at de mer å regne med i verden. Det har nok antagelig skjedd. Emiratene har på en måte også sluppet unna. Det er Qatar som har fått mest tyn og Saudi-Arabia også, sier Solberg.