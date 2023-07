Bildene av de amerikanske spillerne skaper full forvirring

Før begge VM-kampene til USA har flertallet av landslagsspillerne vært helt tause når «The Star-Spangled Banner» har blitt spilt på arenaen.

Tausheten har ført til ramaskrik i sosiale medier og store medieoppslag i USA og resten av verden for øvrig.

Den konservative journalisten Megyn Kelly er blant kritikerne som har vært mest høylytt. Hun kaller det hele «motbydelig».

– Å gå ut på den nasjonale scenen og ikke synge nasjonalsangen er å gjøre deg selv og ditt land flau. Flere av dem, som ikke engang holdt hendene over hjertet når nasjonalsangen spilte, gikk for langt, raser Kelly i sin egen podkast «The Megyn Kelly Show».

RASER: Megyn Kelly. Foto: Reuters

Det regnes blant mange som vanlig kutyme i USA å synge med på nasjonalsangen og holde seg til brystet. Men avspillingen av nasjonalsangen under idrettsarrangementer har også blitt brukt av utøvere for å markere støtte til en sak.

Kneling ble eksempelvis spredt som en solidaritetsgest i 2016 for å vie oppmerksomhet til rasediskriminering og politibrutalitet

Før åpningskampen mot Vietnam på lørdag, var det kun fire spillere som sang nasjonalsangen.

– Mange blir enten forvirret eller provosert

Før åpningskampen mot Vietnam på lørdag var det kun fire amerikanske spillere som sang med på nasjonalsangen.

På torsdag, før møtet med Nederland, var det seks stykker som sang.

Eirik Bergesen, politisk kommentator, påpeker at idrett og politikk på det amerikanske landslaget har gått mer og mer sammen siden 2016 – og sikter til protestene den gang.

– Slik enkeltspillere på det amerikanske damelandslaget har gjort før, knyttet til politivold, kvinner og homofiles rettigheter. Akkurat denne gangen virker begrunnelsen for ikke å synge uklar, og da blir mange enten forvirret eller provosert, sier Bergesen til NRK og fortsetter:

– Men det er uansett et symptom på en splittet befolkning preget av langvarig politisk strid, som her ser ut til å gå utover nasjonalfølelsen til landslagsspillere. Kanskje denne gangen mer ubevisst

USA-EKSPERT: Her er Eirik Bergesen avbildet sammen med Hillary Clinton. Foto: Berit Roald / NTB

Han forklarer bakteppe for reaksjonene slik:

– Jeg tenker at ethvert lands tilskuere har lyst til å se spillere på landslaget vise stolthet for å representere landet sitt ved å synge nasjonalsangen. Men så vil mange likevel ha forståelse for at nasjonens politikk kan gjøre at spillere bruker noe så symbolsk som nasjonalsangen for å gi oppmerksomhet til og skape debatt om et viktig politisk spørsmål.

Spillerne svarer på kritikken

Blant dem som har stått stumme er Naomi Girma.

– Jeg tror at når vi er der ute, forbereder vi oss til kampen, og det er ikke det som er fokus. Til syvende og sist har hver spiller valget, det er alt jeg har å si, sa en kryptisk Girma på pressekonferansen etter møtet mot Vietnam på lørdag.

OPP TIL HVER ENKELT: Mener forsvarer Naomi Girma. Foto: AFP

Andi Sullivan, Sophia Smith, Naomi Girma, Emily Fox, Trinity Rodman og Crystal Dunn, sang heller ikke før møtet med Nederland torsdag.

Andi Sullivan forklarer sin egen stillhet til svenske Expressen slik:

– Nasjonalsangen betyr veldig forskjellige ting for forskjellige mennesker. For meg er det et øyeblikk for å beholde roen, sier hun.

Det er også en personlig grunn til at Sullivan lar være å synge med. Spilleren, som er født på Hawaii, forteller at hun stirrer på flaggets 50. stjerne – stjernen som representerer Hawaii.

På spørsmål om hva hun tenker om kritikken svarer hun følgende:

– Alt jeg kan gjøre er å være meg selv og være det beste eksemplet jeg kan være. Vi prøver å gjøre det hver dag.

50: Andi Sullivan ser på stjerne nummer 50 på det amerikanske flagget, som representerer hjemstedet hennes Hawaii. Foto: AP

«Idiot»

Det amerikanske landslaget har tidligere aksjonert før kamp mot rasediskriminering. I 2016 viste eksempelvis den store stjerna Megan Rapinoe støtte til Black Lives Matter-kampanjen ved å sette seg på kne.

Rapinoe skal heller ikke ha sunget med på nasjonalsangen fra benken før torsdagens kamp. Det sluttet hun angivelig med før VM i 2019. Da fortalte hun Yahoo Sports at hun «antakeligvis aldri ville synge nasjonalsangen igjen.»

– Hun sa at hun aldri kommer til å stå igjen for nasjonalsangen, denne [lagets oppførsel] er helt klart, tror jeg, et resultat av hennes innflytelse, og det er ekkelt, sa Kelly om Rapinoe.

Kommentatoren reagerer på Kellys uthenging av Rapinoe.

– Det er jeg veldig uenig i. Hun har hatt veldig gode grunner til å protestere i tidligere tider. Det er åpenbart at kvinners rettigheter har kommet til kort i USA. At en spiller som er homofil og har skrevet bok om hvor vanskelig det er å være det i landet ... Å ikke ta hensyn til det er ekstra unyansert, sier Bergesen.

USA leder Gruppe E i fotball-VM. Både de og Nederland har fire poeng etter to kamper. Amerikanerne møter Portugal i siste kamp i gruppespillet på tirsdag neste uke.