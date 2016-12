På tampen av året har ytterligere to søramerikanerne pakket flyttelasset og signert for kinesiske storklubber. Oscar forlater Chelsea til fordel for Shanghai SIPG, mens Carlos Tévez droppet Boca Junior for Shanghai Shenhua. Begge ble solgt for rundt 70 millioner euro, noe som gjør dem til Kinas dyreste fotballspillere noensinne.

Les også: Kinesiske pengemaskiner i fotballen

2016 har vært et år preget av gigantiske overgangssummer i verdens mest folkerike land. Her er de fem største:

1. Oscar

Ble sett på som et kjempetalent da han signerte for Chelsea sommeren 2012, og har til tider vist klasse for London-klubben. Etter at Antonio Conte tok over roret har Oscar nytt liten tillit, og det ble nylig klart at han bytter klubb ved årsskiftet. Shanghai

Overgangssum: 70,5 millioner euro

2. Carlos Tévez

Etter suksess i Juventus dro Carlos Tévez hjem til Boca Juniors – elleve år etter at han forlot klubben. På 34 kamper har han scoret 14 mål og levert 12 målgivende, og da ble 32-åringen igjen en het potet. Dermed spiller han for Shanghai Shenhua fra 2017, der han etter rapportene skal tjene i overkant av seks millioner kroner i uka.

Overgangssum: 67,7 millioner euro

3. Hulk

Flere av verdens største klubber har snust på den kraftige brasilianeren med høyreslegga. I 2012 ble han den største stjernen i Russland da Zenit St. Petersburg betalte 55 millioner euro for kantspilleren. Fire år senere flyttet han enda lenger øst, da han signerte for Shanghai SIPG.

Overgangssum: 55,80 millioner euro

4. Alex Texeira

En av mange brasilianere som har nytt suksess i ukrainske Sjakhtar Donetsk. Der leverte han såpass at Liverpool var villige til å bla opp for å få ham til England. Men de rødkledde ble tatt på senga da Texeira dro til Kina og signerte for Jiangsiu.

Overgangssum: 50 millioner euro

5. Jackson Martínez

Den colombianske kraftspissen kostet flesk da han gikk fra Porto til Atlético Madrid. I den spanske hovedstaden lot suksessen vente på seg, og det ble stusslige 3 mål på 23 kamper på en sesong. Da kunne ikke Atletico takke nei til kinesiske Guangzhous monsterbud i februar 2016.

Overgangssum: 42 millioner euro

På fem spillere har fire forskjellige klubber brukt svimlende 288 millioner euro. Den totale overgangssummen på spillerne under tilsvarer i overkant av 2,6 milliarder kroner.

Kvintetten over er langt fra de eneste dyre overgangene i kinesisk fotball i 2016. Flere profiler har blitt lokket med høye lønninger og flyttet østover. Ramires forlot Chelsea til fordel for Jiangsu, som betalte 28 millioner for den brasilianske midtbanespilleren. Hebei betalte 18 millioner euro for å hente Gervinho fra Roma, mens Shandong overrasket mange da de punget ut 15,25 millioner euro for Graziano Pellé i sommer.