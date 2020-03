Bestilte millionrapport om kostnader i idretten – nå truer NIF med å sende den i retur

– Hvis det er slik at kvaliteten i de faktaene vi har fått presentert gjennom denne rapporten ikke er gode nok, så tenker jeg denne rapporten må sendes tilbake til de som har utarbeidet den, slik at de kan gjøre arbeidet godt nok, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Forrige uke mottok hun en større rapport om kostnader i norsk idrett.

I den kommer det frem at den gjennomsnittlige prisen for en 15-åring å drive med idrett er 9600 kroner i året, ifølge idrettslagene.

Men tallene fra foresatte er utelatt fra rapporten, og de viser et litt annet bilde. Og foreldrene får støtte fra Kjetil Jansrud.

Dobbelt så dyrt?

Oslo Economics, som står bak rapporten, sendte ut en undersøkelse til foresatte og idrettslag i de åtte største særforbundene i Norge. I gjennomsnitt, uavhengig av idrett, opplyser altså idrettslagene at det koster 9600 kroner i året for en 15-åring å drive idrett.

Denne summen inkluderer da treningsavgifter, konkurranser, treningssamlinger og utstyr, for å nevne noe. Samtidig peker rapporten på at det er dyrere i byene, og at de idrettslagene med flest medlemmer gjennomgående har høyere kostnader.

Dyrest er alpint, med sine 45.000 kroner i året.

FORNØYDE: Marit Svensgaard (t.v.) fra Oslo Economics presenterte og overleverte rapporten til kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll på onsdag. Foto: Geir Owe Fredheim / NIF

NRK har spurt Oslo Economics om hva de foresatte har svart i undersøkelsen.

Svaret gir et annet inntrykk enn hva idrettslagene opplyser:

Idrettslagene mener utstyr og bekledning i snitt koster 2800 kroner. Foresatte svarer at kostnaden er 1060 kroner dyrere i året, altså 3860 kroner i året.

Under kategorien «arrangementskostnader», hvor blant annet reise til konkurranser, treningssamlinger og kostnader i forbindelse med seriespill er inkludert, svarer idrettslagene selv at gjennomsnittlig kostnad er 4500 kroner.

Foresatte? De mener den gjennomsnittlige kostnaden er 5570 kroner høyere, altså 10.070 kroner. Med andre ord opplever de foresatte disse utgiftene over dobbelt så høye som idrettslagene selv.

Oslo Economics sier til NRK at tallene ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare, ettersom det kan være flere foresatte i de kostbare idrettene som har svart og at foresatt-utvalget ikke nødvendigvis er representativt. Rapporten slår likevel fast at der man har sammenlignbare tall, rapporterer foresatte om høyere utgifter.

Jansrud: – Realiteten ligger mye høyere

Verst ut i rapporten kommer alpint. Der opplyser idrettslagene at det koster 45.000 kroner for den gjennomsnittlige 15-åringen.

Kjetil Jansrud fnyser av det tallet.

KRITISK: Kjetil Jansrud tror ikke tallene i rapporten stemmer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg syns de tallene er altfor små, realiteten ligger mye høyere. Det er mer enn 45.000 for å drifte en alpinist, sier Jansrud.

Toppalpinisten har flere ganger tidligere uttalt seg om prisene i sin egen idrett, alpint. Han tror altså tallene rapporten har kommet frem til, ikke stemmer.

– Samtidig er tallet altfor høyt. Problemet blir når satsingen fører til at folk faller fra. Da er det viktigste å si til dem som holder på at de skal drite i rapportene, drit i hva folk sier, hva klubben din gjør eller hva de som har midler og penger gjør. Sørg for å vite at du kan bli god uansett, sier Jansrud.

Han understreker at det er fint mulig å bli god i alpint uten å bruke så mye penger. Det viktigste er gode trenings- og sosiale miljøer.

– Det kjipeste med denne rapporten er hvis alpint mister rekruttering fordi noen foreldre der ute tenker at hvis vi ikke betaler så mye, så har vi ikke muligheten til å nå opp, til å ha det gøy eller være sosiale. Da tenker jeg det er litt foreldres egne feil, sier Jansrud.

Vil sende rapporten i retur

Det er kulturdepartementet som har bestilt rapporten på vegne av idretten. De opplyser at rapporten har kostet 1,5 millioner kroner.

– Oslo Economics har vært tydelige på hvor feilmarginene er signifikante, og det er noe vi tar med oss i vår oppfølging. All kunnskapsinnhenting rundt disse spørsmålene er med på å utvide vår forståelse av hvordan situasjonen i idretten er. Denne rapporten er et bidrag til denne forståelsen, sier statssekretær i kulturdepartementet, Knut Aastad Bråten.

Idrettsforbundet mener foreldrenes stemme er viktig i spørsmål om kostnader i idretten.

– Det er åpenbart at det er foreldrene som kjenner dette på lommeboken i det daglige. Det er deres stemme som burde vært den sterkeste her. Hvis det viser seg at det er for svakt underlag til at dette blir en kvalitetsfylt rapport, da tenker jeg at Oslo Economics må gjøre jobben sin på nytt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Director i Oslo Economics, Finn Gjerull Rygh, har vært med på å lage rapporten. Foto: Margret Helland / NRK

Oslo Economics har fått inn snaut 2500 svar fra idrettslagene, men kun rundt 500 svar fra foreldre.

– Da sitter vi med to sett data. Vi har stilt en del like eller lignende spørsmål, da har vi valgt å legge vekt på svarene fra idrettslagene, rett og slett fordi vi har mye bedre oppslutning om den undersøkelsen, da blir det også mer sikkerhet rundt de tallene, sier Finn Gjerull Rygh i Oslo Economics.

– Er det ikke de foresatte som kjenner på lommeboka hvor mye det koster?

– Jo, jeg tror nok både de som driver idrettslagene og de foresatte vet ganske godt hvor mye det koster. En foresatt vil jo svare på hva det koster for sitt barn, men om det barnet er det gjennomsnittlige barnet, det kan vi ikke vite. Da blir det sånn at jo flere foresatte vi får til å svare, så er det mer sannsynlig at vi får det gjennomsnittlige barnet, sier Rygh.

I undersøkelsen opplyser også 36 prosent av de foresatte til 15-åringene at de mener det generelle kostnadsnivået er for høyt.