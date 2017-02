– Det blir mye bom, og så klarer jeg å miste magasinet og litt sånn, forteller Tiril Eckhoff til NRK.

Skiskytteren ble Norges beste løper på kvinnenes 15-kilometer i VM i Hochfilzen, men hadde lite å juble for.

FEILENE: Tiril Eckhoff forklarer bror og trener Stian Eckhoff hva som gikk galt på normaldistansen. Foto: Anders TRove Bentsen / NRK

I tillegg til å få fire tilleggsminutter greide hun å legge igjen et magasin med skudd i etter den tredje skytingen, og måtte gå tilbake og hente det.

– Det er krise, sier hun.

Eckhoff endte til slutt 4 minutter og 47 sekunder bak gullvinner Laura Dahlmeier da hun ble nummer 39.

– Vet ikke hva som skjer

Løpet var over nesten før det startet for de norske løperne, da Eckhoff fikk to tilleggsminutter på første liggende, og Olsbu fikk tre.

Totalt endte laget med Eckhoff, Olsbu, Fanny Horn Birkeland og Kaia Wøien Nicolaisen på 17 bom. 13 av dem kom på liggende.​

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg prøver virkelig alt jeg kan for å få ned blinkene, og så får jeg dem ikke ned, sier Eckhoff som bommet fire ganger.

Eckhoff ble best av de norske på 39-.plass, mens Wøien Nicolaisen endte på 47.-, Olsbu på 58.- og Birkeland på 63.-plass.

– Nedtur er vel det beste ordet, oppsummerer landslagstrener Stian Eckhoff.

SKJØT SEG BORT: Tiril Eckhoff skjøt seg ut av medaljekampen på første serie. Du trenger javascript for å se video. SKJØT SEG BORT: Tiril Eckhoff skjøt seg ut av medaljekampen på første serie.

Har skutt mer en noensinne

Fjorårets sprintverdensmester sliter med å forklare hvorfor hun ikke greier å treffe blink.

– Jeg har skutt mer enn jeg har gjort noensinne. Og jeg bommer mer enn jeg har gjort noensinne. Så jeg må gjøre en superevaluering og finne ut hva jeg driver med, sier hun.

– Akkurat nå er det bare meg selv det står på.

Med onsdagens 39.-plass trodde ikke Eckhoff på flere individuelle sjanser i årets VM. Men kort etter løpet kom beskjeden fra Det internasjonale skiforbundet (IBU) at både hun og Olsbu er på startlisten til søndagens fellesstart.

Dahlmeier sikret gull nummer to

GULL: Tyske Laura Dahlmeier sikret seg sitt andre gull i årets VM. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Løpet ble etter hvert en duell mellom Gabriela Koukalová og Laura Dahlmeier, som begge nøyde seg med én bom hvem.

Men den tyske jaktstartvinneren var raskere i sporet, og tok den tsjekkiske sprintvinneren i kampen om gullet.

Koukalová sikret seg sin tredje medalje i årets VM da hun tok sølv.

– Det er bedre en strålende, sier hun til NRK.

Italienske Alexia Runggaldier tok bronsemedaljen.