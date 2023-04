De to beste spillerne i England er norske. I Premier League, verdens rikeste og mest populære liga, hvor spillere fra hele kloden vil prøve seg, er ikke de to fremste profilene fra London eller Paris eller Rio de Janeiro. De er oppvokst på Bryne og i Drammen.

Dette er ikke tomme ord fra norsk presse. Det er ingen dom fra fans i barer og stuer her oppe i nord.

Dette er den kalde, kalkulerte vurderingen til de største britiske spillselskapene.

Setter man penger på hvem som blir årets spiller i England, får man lavest gevinst om man går for Erling Haaland eller Martin Ødegaard. Før «seriefinalen» mellom Manchester City og Arsenal i kveld (onsdag) fortjener de to statusen som favoritter.

Dette er surrealistisk i seg selv. Nå er det lov å klype seg i armen.

Men hvem av dem hadde fortjent prisen om stemmene skulle gis nå?

Planet Erling

Du får klart minst igjen om du setter penger på Haaland. Det finnes flere priser for årets spiller i England: en stemmes frem av spillerne, en annen av pressen, en tredje gis ut av et panel for prestasjoner i Premier League. Alle tre kan fort gå til samme mann.

Det er lett å legge for mye vekt på mål i slike kåringer. Her er imidlertid tallene ekstreme. I ligaen har Haaland 32 mål med åtte runder igjen, og trenger tre til for å slå Premier League-rekorden til Alan Shearer og Andy Cole. Ingen kan røre Dixie Dean, som banket inn 60 mål for Everton i toppdivisjonen i 1927/28, men Haaland har ikke bare herjet i serien.

MÅLKONGEN: Erling Braut Haaland har bøttet inn denne sesongen. Foto: Reuters

Ser man på scoringer i alle turneringer, lever Haaland på en egen planet. I Europa er hans nærmeste utfordrer Kylian Mbappé, den franske 24-åringen i Paris Saint-Germain.

Haaland har scoret 48 mål.

Mbappé har scoret 34 mål.

Spilleren som er nærmest i England, er Marcus Rashford med 28 mål.

Ødegaard? Han har 12 mål.

City er i rute til å vinne alle de tre største troféene: Ligaen, FA-cupen og Mesterligaen. Det kan bli den andre engelske «trippelen» i historien etter Manchester Uniteds bragd i 1999.

Tar man med alle målene, er det umulig å sette Ødegaard over Haaland.

Eller er det det?

Mer enn bare mål

Debatten er ikke så enkel. Man kan ikke bare se på scoringer. Den andre siden av Haalands målrekorder er at han bidrar med lite annet; han har seks målgivende totalt, han er lite med i spillet, og han overlater nesten alt av kreativt ansvar til lagkameratene.

Dermed blir det bare tull å basere alt på toppscorerlisten.

Mål i Premier League Ekspandér faktaboks 32 – Erling Haaland 24 – Harry Kane 19 – Ivan Toney 16 – Mohamed Salah 15 – Gabriel Martinelli 15 – Marcus Rashford 14 – Ollie Watkins 13 – Bukayo Saka 12 – Martin Ødegaard

Disse tallene får imidlertid en annen mening når man tar med Ødegaards rolle. Alle over ham på listen er spisser eller vinger. Seks av dem tar straffespark. Ødegaard er indreløper, en mer defensiv posisjon som krever mer arbeid hjemover.

Hva om man bare ser på sentrale midtbanespillere? Da er Ødegaard suveren.

Mål av sentrale midtbanespillere Ekspandér faktaboks 12 – Martin Ødegaard 9 – James Maddison 8 – Alexis Mac Allister 7 – Philip Billing 7 – Eberechi Eze 7 – James Ward-Prowse 6 – Rúben Neves 6 – Pascal Gross

Man kan si at Haaland og Ødegaard er toppscorere i sine roller. Så kommer i tillegg Ødegaards bidrag til alle de andre delene av spillet. For det første er han kaptein; trener Mikel Arteta har sagt at han gjenspeiler lagets verdier «på den best mulige måten».

For det andre er han Arsenals playmaker. Det er han som styrer angrepene, finner de små rommene og slår de forløsende pasningene.

For det tredje bidrar han enormt i presspillet. I mars kom det frem at han hadde vunnet ballen på banens øverste tredjedel klart flest ganger – ikke bare hos Arsenal, men blant alle spillerne i de fem store europeiske ligaene.

Dette er en faktor både når man sammenligner Ødegaard med Haaland og med de mer offensive lagkameratene i Arsenal. Ødegaard er målscorer, leder, playmaker og grovarbeider.

Mens Haaland bidrar sterkt i én fase av spillet, er Ødegaard involvert i alt.

KAPTEIN: Mens Haaland bidrar sterkt i èn fase av spillet, er Ødegaard involvert i alt. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Nye Arsenal

Deretter har du prestasjonene til City og Arsenal som lag. Haaland kunne ikke gjort stort mer frem til nå, med bøttevis av mål og trippelen i sikte.

Men Ødegaard har vært del av en langt større forvandling enn Haaland.

Haaland kom til dekket bord i City. Han gikk rett inn på det beste laget, med playmakere, eller hovmestere, som har servert han delikate pasninger hver uke. Selv om City virker ustoppelige, så har de tre poeng færre nå enn de hadde etter 30 ligakamper i fjor.

Og Arsenal? De har 18 poeng mer. De kom på femteplass i fjor, 24 poeng bak City. Nå kjemper de to side om side. Ødegaard har vært med på hele denne reisen, noe som gjør én ting klart:

Ødegaard har vært viktigere for Arsenal enn det Haaland har vært for City.

Jevn duell

Betyr dette at Ødegaard bør bli årets spiller i England? Ser man bare på Premier League, kan man si ja. Selv om andre har vært mer produktive – Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Harry Kane – har ingen løftet sine lag så mye som Ødegaard.

Det er imidlertid Haalands prestasjoner i alle turneringer som gjør ham til favoritt. Ødegaard har spilt 16 minutter i de engelske cupene. Han har syv kamper uten målpoeng i Europaligaen, hvor Arsenal røk ut i åttedelsfinalen mot Sporting Lisboa.

Haaland har scoret 12 mål i Mesterligaen. Han har filleristet Leipzig og Bayern München i utslagsrundene. Det gir ham en dimensjon som ingen kan matche.

Sannsynligvis vil han få prisen som årets spiller, og ingen vil kunne protestere særlig. Men duellen mellom de to stjernene er jevnere enn den først kan virke.

Haaland har vært den beste. Ødegaard har vært den viktigste.