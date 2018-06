Bessebergs svigersønn ofret etter press fra utenlandske forbund

PRESSET: President i Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik, sier de ikke har brutt eget etisk regelverk i håndteringen av Hans Peter Olsens rolle. Olsen selv føler seg diskriminert. Foto: NRK

Presidenten i Norges Skiskytterforbund bekrefter til NRK at flere utenlandske forbund har truet med å trekke sin norske støtte dersom Anders Bessebergs svigersønn blir innstilt til verv i IBU.

– Det er det flere som har sagt. Vi har valgt å støtte oss til rådene fra inn- og utland om å ikke innstille Hans Peter Olsen, innrømmer Erlend Slokvik.

Det var TV 2 som første meldte at Olsen ikke skal kandidere til den tekniske komiteen i IBU, selv om han var innstilt som kandidat før lørdagens ekstraordinære møte.

Olsen er svigersønnen til avtroppende skiskytterpresident Anders Besseberg som etterforskes for korrupsjon og manipulasjon av dopingprøver, og NSSF frykter at denne relasjonen kan skade Norges sjanser til å få Tore Bøygard inn i IBUs styre.

– Mer makt i styret

Slokvik forteller at NSSF har fått positive tilbakemeldinger fra flere nasjoner om at de støtter Bøygard som kandidat til IBU-styret, men med én forutsetning: At ikke Olsen blir innstilt som teknisk delegert til IBU-kongressen i september.

Nettopp derfor skal et nærmest enstemmig styre ha gitt Olsen beskjed om at det ikke blir aktuelt for ham å fortsette i jobben han har hatt de siste fire årene.

– Det er hovedprioritet for oss å få inn en representant i styret, og det er mer makt der enn i enn teknisk komité, sier Slokvik.

Olsen selv var innstilt på fire år i den tekniske komiteen til IBU, og er svært skuffet over NSSF og måten han har blitt behandlet på.

ERFAREN: Hans Peter Olsen har vært med på å bygge opp verdenscupen i Holmenkollen, vært rennleder og hadde ansvaret for VM i 2016. Nå får han ikke lov til å fortsette som teknisk delegert i IBU. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Jeg føler en viss tomhet etter å ha lagt ned frivillig arbeid i skiskyting i 15 til 20 år. Jeg har stått på og lagt ned utallige hundre timer hvert år, så får jeg vite at dette er endeliktet, sier han.

Olsen har selv vært en del av styret i Skiskytterforbundet, og mener de har kommunisert lite profesjonelt. At Tore Bøygards-kandidatur til IBU-styret skal ha blitt brukt som pressmiddel fra andre forbund, er ny informasjon for Olsen.

– Jeg fikk vite at det ville skade forbundets omdømme, men jeg fikk aldri vite at nasjonene ikke ville stemme på Tore eller skade Tore. De burde vært mer åpne om det. Da hadde kanskje diskusjonen blitt annerledes, sier Olsen.

Kan svekke verdenscupen i Holmenkollen

Nå som Olsen ikke får stille som representant til den tekniske komiteen til IBU, er det ingen norske kandidater til vervet. Det tror Olsen kan få store konsekvenser for Norge i verdenscupen.

– Det som er det verste her er at Norge nå står i en situasjon hvor de ikke vil ha noen som sitter i den tekniske komiteen. Da har vi ikke noe talerør inn, sier han.

I ytterste konsekvens kan Holmenkollen miste sin posisjon som fast verdenscuparrangør.

– Vi vet jo at denne gjengen skal bestemme hvor verdenscupene skal ligge fra 2022 og utover. Det er så mange gode arrangementssteder som har kommet opp i Europa og USA som ønsker å kjempe om å få en plass.

Han sier Norge har vært heldige som har fått arrangere verdenscuprenn i Holmenkollen i såpass mange år.

– Dette er nok mange som ønsker å rokke ved, sier Olsen, som igjen må innse at presidenten i det norske forbundet ikke er enig med han.

– Nei, jeg er ikke enig. Holmenkollen har så høy status og det har vært levert så gode arrangementer der de siste årene at jeg ser ikke den koblingen, sier Slokvik.