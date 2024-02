«Hvis Anders Besseberg dømmes, så dømmes han for dårlig dømmekraft og for å ha tatt imot for fine gaver.» Mikkel Toft Gimse Forsvarer

Saken mot Anders Besseberg, den tidligere presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), vil – uansett dom – mest av alt være et oppgjør med en ukultur, som hadde fått utvikle seg ukorrigert i altfor mange år.

En kultur preget og styrt av menn. En kultur uten tilstrekkelig åpenhet. En kultur som fikk vokse frem i en organisasjon som beveget seg fra det helt lokale til å bli stor, mektig og økonomisk attraktiv.

Men om det også var en korrupt kultur, er tingrettens prerogativ å få avgjøre.

Spørsmålene som aldri får svar

Nå har dommerne forsvunnet fra offentlighetens søkelys de har oppholdt seg i siden 9. januar og inn i den juridiske tenkebobla si.

Selv etter seks års ventetid føltes seks ukers rettssak virkelig som nok.

DEN FØRSTE DAGEN: Rettstegning av Anders Besseberg og forsvarene på første dag av rettssaken i Buskerud tingrett 9. januar. Besseberg ønsket ikke å bli fotografert i retten. Foto: Ane Hem / NTB

Denne helgen er den første siden starten av januar som ikke bare er rettsfri for partene, men fri. Hvis denne saken noen gang virkelig vil være over.

For uansett dom eller frifinnelse, fengsel eller frihet, vil en mengde spørsmål fortsatt bli stående igjen for ettertiden.

Situasjoner og avgjørelser og etiske vurderinger gjennom mange år som skal tolkes med ettertidenes utrente øyne.

Om hva som faktisk skjedde, i Østerrike, Tsjekkia, Tyskland, Norge og da særlig i Russland.

Et verdig punktum

Besseberg-saken er faktisk over. Det er nesten så det må gjentas.

Og den fikk på mange vis et verdig punktum.

I den grad denne saken i det hele tatt fortjener å bli assosiert med verdighet, uansett endelig utfall.

Den siste dagen av de seks lange ukene med rettsforhandlinger i Buskerud tingrett ble nemlig også den mest intense.

Les også Besseberg hardt ut i avslutningsinnlegg: – Går en grense for hva et menneske kan tåle

Den lange kokingen var endelig ferdig. Kraften var på et vis ferdig redusert.

Som vel er en ikke unaturlig metafor, når mye av tiden har gått med til jaktprat.

Også den siste dagen brakte diskusjoner rundt mufloner og antall tagger på hjortegevir i diverse land rundt i Europa.

Men nå var dette kun bisetninger.

For prosedyre-dagene er advokatenes gallaforestilling.

En one-night-only-forestilling med et repertoar fylt av fin-jus, nedlatende belæring, skarp sarkasme og dårlig kamuflert dommerfrieri – alt presentert med tung patos.

For tilskuerne på de kirkeharde trebenkene i tingretten i Hokksund er disse dagene det selvfølgelige høydepunktet.

Den store, avsluttende duellen alt har bygget seg opp til.

Aktoratet mot Forsvaret. Staten mot Enkeltmennesket.

Et Buskeruds svar på Luke Skywalker mot Darth Vader.

Ali mot Foreman.

Gro mot Kåre.

O-ren Ishii mot The Bride.

Eller Ingrid Landmark Tandrevold mot Lou Jeanmonnot, tenker dere sikkert.

DUELLEN: Advokat Christian B. Hjort sammen med aktor Marianne Djupesland i en opphetet krangel i retten forrige uke. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det sportslige monument

For tilfeldighetene vil det slik, at kun få timer etter at Besseberg for siste gang på nesten to måneder forlot rettssalen i Hokksund, startet nemlig et nytt VM-renn i skiskyting i tsjekkiske Nove Mesto.

Et sted absolutt ingen ville hørt om hvis det ikke hadde vært for skiskyting.

For de rundt 20 tilskuerne som overvar prosedyrene i Hokksund var blitt ganget med tusen på tribunene i Tsjekkia da det var klart for parstafett.

Dette er den nyeste av alle nye mesterskapsøvelser i skiskytingen.

Og med det den siste sportslige nyvinningen med Anders Besseberg som internasjonal skiskytterpresident.

Øvelsen, som har én mann og én kvinne på laget, ble første gang prøvd i verdenscupen i 2015 – og var på VM-programmet fra 2019, året etter at Besseberg ble tvunget til å gå av.

PRESIDENTEN: Anders Besseberg under sitt siste VM som skiskytterpresident i 2017. Foto: BARBARA GINDL / AFP

I en ideell verden skulle Besseberg sittet på sin trone et sted på VIP-tribunen i Nove Mesto som en president eremitus og beundret livsverket denne kvelden.

Parstafetten er nemlig et monument over Anders Bessebergs sportslige ettermæle som skiskytingens mektige leder.

Det er hurtig, spennende, uforutsigbart – og ekstremt TV-vennlig.

Det som gjorde skiskyting til en vinteridrettenes sensasjon. Der Anders Besseberg gikk foran i å løfte sporten fra noe militært, maskulint og mørkt og inn i TV-lampenes likestilte lys.

Når vi i disse dager tårevått mimrer over de 30 årene siden tidenes beste olympiske vinterleker på Lillehammer, er det ingen som snakker om skiskyting. Absolutt ingen.

OL i 1994 var de siste uten jaktstarter eller fellesstarter – og senere blandet-stafetter og parstafetter. Alt initiert av denne Besseberg fra Bessebergveien på Vestfossen.

Øvelser der første kvinne eller mann i mål vinner – og hvor veldig sjelden noe er avgjort før siste skyting.

BESSBERGS SISTE ØVELSE: Ingrid Landmark Tandrevold (til venstre) sendes ut på en av sine etapper av Johannes Thingnes Bø under torsdagens parstafett i skiskyting-VM. Foto: Heiko Junge / NTB

Som denne kvelden. Hvor Tandrevold og Norge leder inn på siste skyting. Men hvor presset blir for stort, og gullet blir til bronse og tapre tårer.

Mens franske og italienske løpere jubler.

Det sportslige ettermælet. Som alle er enige om er et eventyr.

Kampen om sannheten

Dette har i stedet handlet om alt det utenomsportslige – og tidvis direkte usportslige.

Og som i stedet for hyllest i Nove Mesto brakte den detroniserte president inn i rettssal 2 i Buskerud Tingrett.

Der er nasjonalsanger avløst av til dels drepende karakteristikker av Besseberg fra aktoratets side, fargelagt av betegnelser som aldri var pensum på jusstudiet.

«Helt utroverdig»

«Dominerende, eneveldig, udemokratisk og uten evner til å ta innover seg signaler fra omgivelsene»

«Uten evne til selvrefleksjon»

Før avløsningen kommer, kontradiksjonen, i form av noe i nærheten av ren raljering fra forsvarernes side over samme aktorats bevisførsel og påstander.

Slik det på et vis skal være i en slik sak.

«Tendensiøse antagelser»

«Det er ikke straffbart å gå på jakt med en god venn».

«Da har aktoratet mistet gangsynet».

Kampen om sannheten, altså. Hvis en slik i det hele tatt finnes.

For det de tre dommerne skal ta stilling til, er om det er bevist ut over enhver tvil at Anders Besseberg har latt seg smøre i en slik grad at han kan dømmes for grov korrupsjon.

Om tilliten han har fått som president i et internasjonalt forbund er brutt.

Og brutt med fullt forsett.

Om grunnene til at han var så «prorussisk» som noen vitner påsto.

Om jaktvenner bare var dét eller kun inviterte ham for å oppnå fordeler tilbake.

Om klokker. Om leasingbiler. Om jaktturer og trofeer.

NRK Forklarer: Besseberg-saken Du trenger javascript for å se video.

Det litt mer krevende temaet

Og så om det aktor Marianne Djupesland i sin prosedyre kalte «det litt mer krevende temaet å snakke om».

Og valentinsdagen med ett ble til askeonsdag – og bare dét.

Hvor kom de fra, hvorfor var de der og hvem betalte for dem, den mye omtalte 42 år gamle kvinne fra den russiske byen Omsk – og kvinnen som kom på døra på hotellrommet til Besseberg i Moskva i 2013.

Da han konfrontert med dette svarte at «for jeg kan ikke huske om jeg sto i trusa, eller om jeg hadde nattøy, eller om jeg var kliss naken.», symboliserte Besseberg også på et vis hele rettssaken mot ham.

For om han har beholdt klærne på, delvis har gjort det eller latt seg kle helt av – se, dét er det store spørsmålet.

JEGEREN: Anders Besseberg på jakt. Foto: Privat

I sin kraftfulle sluttkommentar tok Besseberg avstand fra alle anklager og sammenlignet seg selv med et villsvin. En uønsket gjest i vår fauna som kan skytes hele året.

Den lidenskapelige jegeren, selv i de følelsesladde metaforene.

Så gikk Anders Besseberg, tidligere internasjonal skiskytterpresident, han aktoratet mener «ikke er den enkle bonden fra Vestfossen», ut av tinghuset i Hokksund, satte seg inn i sin mørke BMW og kjørte de 6 kilometerne hjem til gården – til jakttrofeene og bokhylla full av klokker.

Og til ventetiden. På å få vite hvor lang den siste strafferunden til slutt skal ende opp med å bli.