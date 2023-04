I tiltalebeslutningen til Økokrim blir Besseberg anklaget for grov korrupsjon i perioden 2009 til 2018. Det er i tråd med siktelsen Økokrim tok ut mot ham i etterforskningsfasen.

– Økokrim mener det er bevis for at tiltalte har mottatt bestikkelser sammenhengende over en tiårsperiode. Alvoret understrekes ved det tillitsbruddet dette innebærer i lys av hans verv som president i IBU, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

NRK har fått tilgang til tiltalen. Der ramser førsteadvokat Djupesland opp en rekke konkrete hendelser som er grunnlaget for tiltalen. Påtalemyndigheten mener å ha bevis for at Besseberg mottok en klokke i 2011, at han takket ja til tjenester fra en prostituert i 2013, at han mottok enda en klokke samme år, i tillegg til en jaktreise – som han ble fraktet til i helikopter.

Året etter – under verdenscupen i Holmenkollen, skal Besseberg ha mottatt nok en klokke, og det påfølgende året skal skiskyttertoppen, ifølge tiltalen, ha blitt påspandert både jakttur og jakttrofé. Det samme skjedde i 2018.

Tiltalen sier også at Besseberg hadde en stående avtale om jaktturer i perioden 2009-2018, i tillegg til at han ble påspandert bil i perioden 2011–2018.

Godene skal ha blitt mottatt av både myndighetspersoner innenfor russisk skiskyting, og for AFP/Infront, som hadde avtale med det internasjonale skiskytterforbundet om markedsførings og sponsorrettigheter til IBUs skiskytterarrangementer. Dette foregikk samtidig som Besseberg selv altså var IBU-president, står det i tiltalen.

Økokrims tiltale Ekspandér faktaboks Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder: En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000.

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.

En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-.

- I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-.

I oktober 2015 ble han av en myndighetsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jakt resort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000.

Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront.

Tidkrevende sak

Mandagens nyhet kommer fem år etter at Besseberg gikk av som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Det var et verv han hadde hatt siden 1992.

Økokrim opplyser at de har avhørt en rekke personer og har innhentet opplysninger fra flere land. Betydelige dokumentmengder er gjennomgått. De har også samarbeidet med østerriksk politi i regi av Eurojust, og fått bistand fra myndigheter både i Tsjekkia, Liechtenstein og Canada. Økokrim opplyser til NRK at saken har vært tidkrevende og at de har mottatt viktige opplysninger helt til det siste.

Grov korrupsjon har etter norsk straffelov en ramme på inntil 10 års fengsel.

– Jeg må bare understreke: Dette er en tiltale og ikke en dom. Nå skal saken oversendes til Buskerud tingrett og så blir saken berammet for hovedforhandling. Tillitsbruddet i stillingen som president i IBU er noe som gjør den saken alvorlig. Også det at bestikkelser er mottatt sammenhengende over så mange år, utdyper førstestatsadvokat Djupesland i Økokrim.

– Aldri latt seg bestikke

Besseberg selv bestrider straffskyld, opplyser hans advokat Christian B. Hjort.

– Besseberg fastholder at han aldri har latt seg bestikke eller søkt å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, står det i en uttalelse sendt til NTB.

– Han bestrider straffskyld etter tiltalen, poengterer Bessebergs advokat til NRK.

– Kan du si noe om hvordan han har det?

– Han tar saken svært tungt. Det har vært en enorm belastning for han og hans familie. Han har levd i fem år med svært alvorlige beskyldninger mot seg. Beskyldningene, om at han har påvirket antidopingarbeidet og mottatt store kontantbeløp er ikke tatt med videre i tiltalen. og det er han glad for. Men de gjenstående beskyldningene er også alvorlige. Han ser frem til å forklare seg for retten om dette. Og han er tiltro til at faktum i saken vil vise at det ikke er grunnlag for de gjenstående punktene heller, sier advokat Hjort og fortsetter:

– Så ønsker han ikke å kommentere saken noe nærmere før den har kommet opp i retten og det er en linje han har holdt fast ved hele tiden. Selv om det har vært mange beskyldninger mot han som han mener er uriktig.

SJEF: Anders Besseberg hadde vervet som skiskytterpresident fra 1992 til 2018. Her fra åpningen av VM i Hochfilzen i 2017, året etter trakk han seg. Foto: BARBARA GINDL / AFP

– Mest ydmykende

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, mener det er på tide at man får konkludert i denne saken.

– Denne tiltalen betyr slutten på en veldig lang tid med usikkerhet og rykter i forbindelse med hva som ville skje med den tidligere skiskytter-toppen. Og er en enda sterkere indikasjon på at Besseberg mottok ytelser langt utenfor det akseptable da han styrte IBU, sier han.

– Dette vil bli den mest ydmykende dom noen norsk idrettsleder har fått hvis Besseberg blir felt også i retten, legger Saltvedt til.

Det var østerriksk politi som startet etterforskningen mot Besseberg og IBUs tidligere generalsekretær Nicole Resch høsten 2017. Seks måneder senere ble IBUs hovedkvarter i Salzburg ransaket, og like etter bekreftet den norske skiskytterprofilen at det også hadde vært en razzia på hans gård i Norge. Han har hele tiden benektet for å ha gjort noe ulovlig.

ETTERFORSKET: Anders Besseberg og generalsekretær Nicole Resch under en pressekonferanse i 2017. Foto: Berit Roald / NTB

I 2021 ble det lagt frem en knusende rapport fra Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) sin uavhengige granskingskomité (ERC), der de ramset opp en lang liste med kritikk, beviser og anklager.

– For å oppsummere, så er de skrittene som blir tatt positive. Det er godt å se at de blir tatt. Vi fortsetter videre med det arbeidet vi gjør. Det blir ikke påvirket av dette, og vi håper å få en form for konklusjon på vår sak i løpet av året, forklarer etterforskningsleder i BIU, Greg McKenna til NRK.

– En mørk periode som beskrives

I en pressemelding skriver IBU og den uavhengige integritetsenheten (BIU) at de merker seg Økokrims avgjørelse. De skriver videre at de har jobbet tett med Økokrim og at de vil fortsette med å gi Økokrim full støtte i arbeidet videre.

– Vi i IBU fordømmer det tiltalen gjelder kraftig, sier nåværende IBU-president Olle Dahlin til NRK.

– Hvordan har denne saken påvirket skiskyting?

– Det her er en mørk periode som beskrives. Da politietterforskningen startet satte vi ned en egen ekstern kommisjon som skulle gå gjennom saken, og så gikk vi gjennom en stor reform i IBU. Ikke minst etablerte vi den uavhengige integritetsenheten (BIU), hvor alle saker med feilaktige handlinger kan håndteres av en separat enhet, med et separat styre, fritt fra IBU-styret. Vi har nå forsøkt å gå fra en sport i krise, til å være en sport som ligger i front når det gjelder et godt styresett, mener Dahlin.

Tore Bøygard kom inn som medlem i IBU-styret i 2018.

– Det er bra at man ser en ende på saken. Innholdet tar jeg til etterretning. Forståelsen er at påtalemyndigheten behandler saken. Så får vi ta resultatet når det kommer, sier Bøygard til NRK.

– Vi tok tak allerede i 2018, da det nye styret ble valgt. Vi fikk utarbeidet ERC-rapporten og vi har laget et nytt lovverk i håp om at vi ikke får slike saker i fremtiden, legger han til.