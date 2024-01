Anders Besseberg er enten den velmenende tillitsvalgte fra et lite sted i Buskerud som bare har jobbet for å fremme sporten han elsker så høyt – eller idrettspampen som sakte, men sikkert har latt seg korrumpere og friste til å presse alt av etiske grenser.

Han er uansett hva retten ender med å konkludere en lidenskapelig jeger. Ifølge aktoratet på flere plan.

Men etter mer enn en uke med nitidig utspørring fra aktoratet har jegeren begynt å få nok.

«Hvis dere kommer opp i sånne saker seinere også, så kan det være greit for Økokrim å vite» Anders Besseberg

Anders Besseberg klarte ikke å holde seg unna den belærende rollen mot slutten av den andre uka i tingretten.

Jaktprat

Da var retten for andre dag i en detaljert gjennomgang av jaktterreng, jaktvenner – som også var forretningsforbindelser av forbundet han ledet – og ikke minst tekniske detaljer rundt dette med jakt.

Faget jakt. Eller kanskje kunsten, hvis man blir sittende og høre på Besseberg.

Dette inkluderer fasankyllinger, kategorisering av hjortegevir («Det der er en titagger, ser det ut til. Ingen kronhjort, men en god klasse 2A eller B») og mufloner. Det siste er en saueslekt med meget karakteristiske horn, som lever i Øst-Europa.

Men også misforståelser.

Ukas siste dag i retten åpnet med en direkte sint Besseberg, som ville ha et oppgjør med aktoratets avspilling av et lydklipp dagen før fra politiets hemmelige telefonavlytting, som viste seg å være med en annen person enn det man påsto, hvilket Besseberg umiddelbart påpekte.

Aktoratet unnskyldte og gikk tilsynelatende ganske uberørt videre med sin bevisførsel. Men det er ikke den eneste misforståelse den lidenskapelige jeger stadig kommer tilbake til.

Tidligere i rettssaken så kalte nemlig aktor et jaktbytte det ble vist frem bilde av for en bjørn.

Det viste seg å være en jerv.

Noe som åpenbart provoserte Besseberg.

Forsvarer Christian Hjort repliserte bare tørt «dette er noe selv Hjort forstår».

Mens andre nok tenkte dette var et ufrivillig bilde på hele saken:

Er Besseberg en bjørn eller bare en jerv?

Anders Besseberg på jakt i Russland i mars 2000, mange år før perioden tiltalen gjelder for. Foto: Jacob Lunds bildearkiv

Naiv eller nådeløs?

Det er fortsatt vanskelig å si om aktoratet driver med naivistisk list eller rett og slett er litt uforberedt på konsekvensene av sin egen detaljrikdom.

Alt indikerer selvsagt det første etter borti 6 års forberedelse.

Men den tiltalte jeger gir likevel klart uttrykk for det motsatte.

De to siste dagene av utspørringen har i det hele tatt vist en Besseberg som på et vis er på vei ut av konfirmant-rollen og tilbake i de voksnes rekker.

I den verden tar mannen fra Vestfossen alle de kampene som kommer. Som en ekspresident gjerne gjør.

Besseberg uttrykker det høyt og tydelig når han blir sint, i stedet for å velge den mer diplomatiske tilnærmingen han hadde den første uka i retten.

Og han er ikke redd for å bli belærende når han føler aktor Djupesland eller medaktor Marthe Stømner Smestad kommer med spørsmål han mener er i overkant tendensiøse.

«Jeg skjønner at jakt og dyr har aktor ingen peiling på» Anders Besseberg

Særlig har det gått ut over Smestad, som har ført ordet i mye av utspørringen rundt jaktturer og forholdet til medieselskapet Infront.

Hvem som lykkes best med sin tilnærming skal de konsentrerte dommerne i Buskerud tingrett til slutt få avgjøre helt alene.

Men spillet, eller da jaktturen, er et fascinerende skue, ville det eller ei.

«Er det ikke aksepten dere må bevise, ikke at han mottok tilbudet?» Forsvarer Christian Hjort

Og det hele er unikt, særlig i norsk sammenheng, selvfølgelig. Men også internasjonalt er det ytterst få eksempler på denne type tiltaler mot lederne av olympiske særforbund. At det nok burde vært mange flere, er en helt annen diskusjon.

Og det er nettopp grensene for et presidentverv alt dette egentlig dreier seg om.

For isolert sett er det ikke straffbart med verken betalte jaktturer, nære vennskap med russiske nattklubbdansere, dyre klokkegaver eller gunstige leasingavtaler.

Hvis det ikke innebærer å utnytte sin posisjon i det som rent juridisk betegnes som i «utilbørlig» grad.

«Presidenten representerer IBU i alle viktige sammenhenger. Jeg skjønner dere ikke er villige til å akseptere min versjon her. Men det er slik det er» Anders Besseberg

Anders Besseberg fra Vestfossen

Hvem er egentlig denne jegeren som er på så mange og tidvis lukrative jaktturer rundt i Europa?

Er det den mektige presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet eller bare Anders Besseberg fra Vestfossen?

Se, dét er egentlig hele spørsmålet.

«Det ser ut som om du brukte uforholdsmessig mye tid på dette jaktstedet kontra hva dere brukte på inspeksjonen, er du enig i det?» Aktor Marianne Djupesland

I den grad at «Anders Besseberg fra Vestfossen» allerede har blitt et begrep i det mikrokosmos rettssal 2 i tingretten på Hokksund utgjør.

Der møtes hver dag fem dommere under ledelse av sorenskriver Vidar Toftøy-Lohne, to forsvarere og deres assistenter, to aktorer og deres etterforskere, en varierende mengde presse og tilhørere, inkludert flere støttespillere av tiltalte, altså Anders Besseberg fra Bessebergveien på Vestfossen, rundt 6 kilometer fra rettslokalet.

Den aller mest trofaste av tilhørerne er den tidligere skiskytter Kjell Hovda, som har fått med seg hvert ord av hva som har blitt sagt så langt.

Også da starten av hele rettssaken måtte utsettes fordi forsvarerne slet med å komme seg frem i snøkaoset sist onsdag, satt Hovda klar til tida.

Hovda har mange ganger gitt uttrykk for sin venns uskyld.

Rettstegning av Besseberg og forsvarerne hans i retten. Besseberg ønsker ikke å bli fotografert i retten. Foto: Ane Hem / NTB

Og er ikke tvil om at det er den nøkterne vennen Anders Besseberg fra Vestfossen som har tatt imot klokker han ikke skjønte verdien av fra russiske idrettsledere, som har møtt russiske kvinner helt uten tanke på hvem som har ført dem sammen, sagt ja til bilavtaler forbundets egne revisorer på det sterkeste advarte mot og dratt på jaktturer med forretningspartnere av IBU fordi de var venner og kun derfor.

Og blir slik sett en konstant tilstedeværende påminnelse i rettssalen om faren for å forhåndsdømme en tiltalt som åpenbart har vært i situasjoner han godt kunne og burde unngått.

Men som ikke nødvendigvis er skyldig i grov korrupsjon av den grunn.

«Trodde man at man kunne påvirke meg, så kunne de kanskje tenke sånn». Anders Besseberg

Kultur, ukultur eller korrupsjon?

Hele saken er mest av alt et oppgjør med en kultur som åpenbart mest av alt har vært en ukultur.

Der en president har kunnet sitte i 25 år og la grensene mellom verv og vennskap flyte tilsynelatende ukorrigert.

Det fremstår med en lett komisk symbolikk når aktor Marianne Djupesland gjentatte ganger henviser til møter Besseberg har hatt i «Pyongyang».

Altså den nordkoreanske hovedstad og ikke OL-byen Pyeongchang i sør.

Det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, har åpenbart hatt et altfor stort preg av et autokrati i sitt styresett i altfor lang tid.

Uansett utfall for Besseberg personlig, er denne rettssaken et oppgjør med akkurat dét.

Og det han også selv beskriver som et tidvis for nært forhold til russiske ledere. Uansett utfall.

«Jeg var ingen diktator i IBU, men det er positivt hvis jeg ble sett på som en sterk leder» Anders Besseberg

En gammel mann

I rekken av forsnakkelser, har Bessebergs mest gjentagende vært den der han henviser til «lukubre greier» og ikke «lugubre» og gir assosiasjoner til russernes eneste allierte i det gamle Hviterussland og deres diktatoriske president Lukasjenko.

«Jeg takker for at det tas den type hensyn til en gammal mann», avsluttet Besseberg den første uka av rettsforhandlingene med.

Det siste han fremstår som er gammel.

Tvert imot utviser han en kraft og vilje til å renvaske seg som viser alle at en snart-78-åring er akkurat så gammel som han ønsker å være.

En Vestfossens standhaftige tinnsoldat.

Og som tiltalt ér det faktisk tillatt å ha selektiv hukommelse, når man føler det er det riktige.

Han fra Ål

Den andre rettsuka endte ellers i en ny språklig forvirring. Hva er egentlig etternavnet til den tidligere norske skiskytterpresident, som er første vitne, når rettssaken går over i en ny fase fra og med tirsdag.

Bøygård, som aktor konsekvent har omtalt ham som, eller Bøygaard, som Besseberg foreslo som et kompromiss. Svaret viste seg å være Bøygard.

Noen ting kan det være greit å være enige om i denne saken også.