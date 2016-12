Besseberg om Norges dopingbrev: – Ikke noe vi setter pris på

– At nasjoner truer med boikott for å påvirke en prosess er ikke noe som noen setter pris på, sier Besseberg til NRK.

Før torsdagens ekstraordinære styremøte i IBU var Norge et av landene som sendte brev til IBU-styret der de krevde at IBU flyttet vinterens verdenscup fra Russland. Norges Skiskytterforbund ønsket også at alle dopingmistenkte russiske skiskyttere blir utestengt umiddelbart.

– Ikke riktig måte

– Vi ønsket å fortelle vårt syn på saken, sier Erlend Slokvik, president i Norges Skiskytterforbund.

– Jeg vet ikke grunnen til at de gjorde det, men det er en del som har reagert på at man truer med boikott. Jeg forstår at det er mange som ikke synes det er en riktig måte å angripe ting på, sier Besseberg.

Han mener heller at Slokvik & co. burde ha ventet til IBU hadde kommet med en uttalelse, og deretter reagert.

31 utøvere mistenkt

Slokvik står på sitt, og sier Norge har et ansvar som en av verdens største skiskytternasjoner.

– Vi er opptatt av at sporten skal være ren, og da mente vi at det var riktig å si ifra og gi et tydelig signal. Vi står for det vi har gjort med å sende det brevet. Vi synes det var viktig som en av verdens dominerende, synes vi det var viktig å si ifra, melder Slokvik.

Saken startet med at Besseberg fikk en liste på 31 russiske utøvere som var mistenkt for doping. Det fikk Martin Fourcade til å oppfordre til boikott – dersom IBU ikke handlet.

Før torsdagens styremøte har også det tsjekkiske og britiske skiskytterforbundet sendt brev til IBU.

– Det har ikke påvirket os si denne saken, sier Besseberg.

Russland reagerer

Våre naboer i øst har reagert på boikott-truslene.

– Det er et politisk spill og handler om press. Utøvere bør bli straffet om de kommer med slike oppfordringer, sier Russlands visestatsminister ifølge NTB.

Mutko før støtte av sportsminister Pavel Kolobkov

– Slike avgjørelser bør ikke tas under press fra utøvere. Idretten må heve seg over press og trusler om boikott, sa han ifølge NTB.