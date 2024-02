Besseberg har avvist hemmelighold: Hans nære kollega visste ikke om russiske gaver

– Jeg vil understreke at det aldri har vært noe hemmelighold om klokker og andre gaver.

Dette fastslo Besseberg under sin frie forklaring tidligere i rettssaken.

Blant annet fikk han en Omega-klokke av den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko under VM i 2011. Kustsjenko var samtidig styremedlem i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Den gaven er en del av korrupsjonstiltalen mot Besseberg. Nordmannen, som var president i Det internasjonale skiskytterforbundet i 25 år, erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Kjente ikke til gaver

Åpenhet rundt disse klokkegavene og påspanderte jaktturer ble igjen tema i retten onsdag.

Da vitnet mangeårig styretopp Klaus Leistner i Det internasjonale skiskytterforbundet., Han er i retten blitt beskrevet som en nær medarbeider av Besseberg gjennom en årrekke. Han fortalte i retten at han ikke ante noe om slike gaver.

– Kjenner du til at Besseberg har mottatt klokker fra personer med interesser innenfor skiskyting, spurte aktor.

– Nei, det var og er ikke kjent for meg, sa Leistner, som var ansvarlig for økonomi i styret i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Verdien på Omega-klokken Besseberg fikk av Kustsjenko er vurdert til 195.400 kroner. Besseberg har sagt at han en tid etter at han hadde fått klokken, oppdaget at den hadde stor verdi. Samtidig følte han at han hadde fortjent gaven, som er en del av tiltalen og beholdt gaven.

Dette er klokken Besseberg fikk av Kustsjenko. Bildet har NRK fått tillatelse til å bruke. Foto: Økokrim

Norske skiskyttertopper har tidligere fortalt hvordan Besseberg til dem åpent fortalte om klokker han hadde fått av russere og verdien på disse.

Besseberg har ment at klokkegaven han fikk av Kustsjenko ikke var noen hemmelighet mellom dem, selv om begge satt i styret i Det internasjonale skiskytterforbundet.

– Det var ikke noe han delte meg deg og styret?

– Nei, helt sikkert ikke, sa Leistner.

Selv ble Besseberg tidligere i rettssaken spurt om han involverte sin generalsekretær Nicole Resch i klokkegaven fra den russiske direktøren, som også var del av styret frem til 2014.

– Nei, det tror jeg ikke, og det tenkte overhodet ikke de baner, og jeg spurte heller aldri noen andre som noen ganger fikk gaver, sa Besseberg da dette var tema.

Aktor Marianne Djupesland sier de er opptatt av hvilken åpenhet det har vært rundt gavene og godene Besseberg har mottatt.

AKTOR: Marianne Djupesland. Foto: NTB

– Dette er ting vi vil komme tilbake til i prosedyren, hvorvidt det har vært åpenhet rundt gaver, sier Djupesland til NRK.

Bessebergs forsvarer Mikkel Toft Gimse påpeker at Besseberg har sagt at han ikke forsøkte å holde gaver hemmelig.

– Gaven ble overrakt i full offentlighet, sier han om den mye omtalte Omega-klokken fra 2011.

- Det at Leistner i dag ikke klarer å huske spesifikt at Besseberg har fortalt om det endrer ikke på det, sier Toft Gimse.

Han påpeker at det er et langt spenn mellom hemmelighold og fortelle det til absolutt alle.

Visste ikke om jaktturer

I retten svarte også Leistner at han ikke visste noe om Bessebergs jaktturer, utover at skiskytterpresidenten var en lidenskapelig jeger. Han sa det var noe alle visste.

Han minnes blant annet at Besseberg inviterte IBU-styret hjem til seg og viste frem et troférom med mange jakttroféer, etter et styremøte i Norge.

Tidligere styremedlem i Det internasjonale skiskytterforbundet Klaus Leistner. Foto: Manzoni/IBU

Men Bessebergs jaktturer til for eksempel et jaktslott i Tsjekkia, dit Besseberg dro med sponsortoppen Volker Schmid en rekke ganger visste han ikke om. En av turene dit fikk en prislapp på over 100.000 kroner.

De påspanderte jaktturene er også del av tiltalen.

–Vet du noe om hvem som inviterte eller betingelsene for jakten? Og hvem som betalte for disse turene?

– Jeg har ingen kjennskap til det, sa Leistner.

Han hadde imidlertid kjennskap til at Besseberg også har jaktet i Russland. Tidligere i saken er det blant annet blitt pekt på at jaktturer av og til var en del av programmet IBU-topper kunne velge å delta på, i forbindelse med verdenscuprenn i Russland.

Forholdet mellom sponsortoppen Volker Schmid og Besseberg er blitt belyst mange ganger i retten. Schmid hadde en rådgivende rolle i markedsgiganten Infront, som forhandlet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet. Samtidig har han spandert en rekke jaktturer på Besseberg, som senere han også har fått dekket av Infront.

Dette bildet er tatt av Besseberg som felte en muflon 24. februar 2016. Denne turen ble belyst i retten fredag. Foto: Privat

Besseberg har ment at jaktturene med Schmid har vært private invitasjoner.

– Siden jeg ikke har kjennskap til reisene, er det heller ikke kjent for meg hvem som sto for kostnadene, sa Leistner

Klaus Leistner mener det var klart for ham at han ikke skulle takke ja til invitasjoner fra forretningsforbindelser.

– Det var jo en grunnleggende del av regelverket at jeg ikke takket ja til invitasjoner fra forretningsforbindelser. Det har jeg også holdt på i min yrkesaktivitet, sier Leistner.

Samtidig påpekte Leistner at Besseberg var billig i drift som president. Han pekte blant annet på godtgjørelsen Besseberg fikk som president, og at den var beskjeden.