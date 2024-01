Besseberg avviser privat berikelse: - Har ikke utnyttet min stilling

– Jobben jeg påtok meg var ikke for å bli rikere, sier Besseberg under forklaringen i Buskerud Tingrett.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Han er nå i gang med sin forklaring i Buskerud Tingrett. Store deler av rettsdagen er satt av til hans frie forklaring. Han har ikke forklart seg for politiet siden 2021. Da nektet han å stille til flere avhør.

– Jeg ser ikke på meg selv som en diktator i IBU, men ser det som positivt en det av det som har kommet frem allerede. Jeg ble sett på som en sterk leder, sier Besseberg.

Han påpeker at det ikke er noen hemmelighet at han har skaffet seg uvenner ved å stå for sine meninger.

Han påpekte at tidligere anklager om doping og at han har mottat penger for å skjule dette ikke er med i tiltalen.

– Jeg skal vise at tiltalen som foreligger mot meg heller ikke er riktig, sier Besseberg.

Leser opp forklaring

Påtalemyndigheten anklager ham for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker, påspanderte jaktturer og leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

Besseberg tok til motmæle.

– Jeg har i hele min presidentperiode vært klar over mine oppgaver og mitt ansvar, og styrt IBU etter dets lovverk og etiske retningslinjer. Sammen med styret og i henhold til kongressvedtakene. Jeg har heller ikke utnyttet min posisjon til private formål eller fortjeneste, sier Besseberg og legger til

– I praksis har det vært stikk motsatt.

Rettstegning av Besseberg i retten i Hokksund. Illustrasjon: Ane Hem / NTB

Gjennom 25 år var han president i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Han påpekte også at han av noen ble sett på som for russervennlig og ser at det fortsatt er slik.

Det har vært knyttet stor spenning til hva Besseberg vil forklare i retten.

Hans forsvarer Christian B. Hjort forklarte tirsdag at Besseberg hadde brukt lang tid på å skrive sin forklaring og skulle lese opp fra den.

Forsvarer Christian B. Hjort og aktor Marianne Djupesland i Buskerud Tingrett. Foto: NTB

I forklaringen dro Besseberg lerretet tilbake til oppveksten og fremover til han ble president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Det er gårdsdriften og min kones lønn jeg har levd av, sier Besseberg om perioden frem til 2008.

Han fortalte at han da først fikk honorar som skiskytterpresident, som kompenserte for tapt arbeidsinntekt.

Klokker og jaktturer

Hans forsvarer Hjort brukte tid på flere av anklagepunktene mot Besseberg på rettens andre dag, før den tidligere skiskytterpresidentens frie forklaring. Forholdet til russerne og godene han skal ha mottatt stod sentralt

– Jeg undersøkte aldri verdien på klokkene eller andre gaver jeg fikk, sier Besseberg før han kom med en innrømmelse.

– Jeg burde ha undersøkt verdien på noe av det jeg fikk, sier Besseberg.

Han kommenterte flere klokker.

Omega-klokken som Besseberg skal ha blitt overrakt i forbindelse med hans 65 års dag av russisk myndighetsperson i skiskyting. Dette skal ha skjedd i Khanty-Mansijsk under VM i 2011.

– Ingenting ved denne Omega klokken vitnet om at det var en spesielt dyr klokke, sier Besseberg.

Han sier klokkene slang ulike steder i huset i ettertid. Besseberg sier han senere oppdaget prisen på klokken på en flyplass.

- Neste gang jeg møtte Kushchenko spurte jeg om klokken jeg hadde fått av han var av ekte gull, Han sa ja, sier Besseberg.

Han innrømmer at han burde insistert hardere på å levere denne klokken tilbake.

Det er flere klokker Besseberg forklarer seg om:

Anders Besseberg med en gaveeske i hånden under VM i Khanty-Mansijsk i 2011. Bak står daværende direktør i Det russiske skiskytterforbundet Sergej Kushchenko. Besseberg sier at denne gaven er Omega-klokken i tiltalen, under sin forklaring. Foto: NordicFocus

Hublot-klokken. Dette er en klokke skal ha mottatt myndigetsperon Ugra regionen i 2013. Khanty Mansiysk. Ifølge Hjort skal Bessebeg ha oppfattet at han ble gitt den av en lokal ordfører under et badstuebesøk.

– Jeg erkjenner ikke noe straffskyld for dette, sier Besseberg som la til at russere er ekstremt opptatt av klokker.

Besseberg intervjuet av NRK hjemme i egen stue 28. oktober 2013. NRK har fått bekreftet at han rundt håndleddet har en klokke av merket Hublot. Det er en klokke av samme merke som en av klokkene i tiltalen. Foto: Skjermbilde NRK

Ulysses Nardin-klokken. Denne skal han ha fått av den omdiskuterte russiske skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov under verdenscupen i Holmenkollen Det er forskjellige oppfatninger av om dette skjedde i 2013 og 2014.

– Han husker episoden godt og var svært oppbrakt over Tikhonovs oppførsel under hendelsen, sier Hjort om dette før Bessbergs forklaring.

I alle tilfellene bestrider Besseberg at han har gjort noe straffbart.

Besseberg skal også forklare seg om blant annet:

At Besseberg i april 2013 skal ha akseptert seksuelle tjenester betalt av russisk skiskyttertopp på et hotell i Moskva. Dette bestrider Besseberg.

Han fortalte at han var på hotellrommet da det banket på døren.

- Utenfor stod det en yngre normalt kledd kvinne, som jeg trodde kom fra arrangørkomiteen trodde jeg hun skulle i meg informasjon om neste dag, sier Besseberg.

Besseberg sa han la seg på sengen igjen. Han forteller at kvinnen gikk etter at han prøvde å kommunisere med henne. Han sier han neste morgen fikk spørsmål om hendelsen fra en i IBU.

- Jeg mottok ingen seksuelle tjenster fra denne kvinnen som knapt nok var inne på rommet mer enn to-tre minutter, sier Besseberg.

Han sier han har rettet opp i det han skal ha sagt i første avhør som er blitt kjent, at han skal ha mottatt seksuelle tjenester fra prostituert tilbudt av russiske myndighetspersoner.

- Jeg har rettet opp dette og andre feil fra andre avhjør. Jeg hadde ikke advokat til stede ved første avhør, sier Besseberg.

Besseberg skal også forklare seg om anklagepunktet om at han skal ha akseptert samvær med en prostituert tilrettelagt av myndighetsperson i russisk skiskyting ved annen anledning. Det dreide seg om en navngitt kvinne.

– Besseberg skal forklare seg om det forholdet han hadde til henne. Han erkjenner ikke straffskyld for dette, sier Hjort.

Besseberg er kjent for sin lidenskap for jakt. Her med en muflon, som finnes i sentrale deler av Europa.

Hjort varslet også at Besseberg skal forklare seg om flere ulike jaktturer i Russland med den russiske guvernøren Yakushev, i traktene ved Tyumen.

Hjort mener det er fremstilt det som om Besseberg skal i en lang periode har blitt smurt av russerne.

– Vi vil vise at det ikke er grunnlag for et slikt narrativ, sier Hjort.