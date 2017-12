Beskylder sykkelforbundet for systematisk forskjellsbehandling

– En millionglipp, liksom? Det er ikke noe som bare skjer. Det er en dårlig unnskyldning, konstaterer den tidligere proffsyklisten.

Hun snakker om gårsdagens NRK-avsløring der det ble kjent at sykkelforbundet har skjult en millionkontrakt fra Ladies Tour of Norway. Kontrakten viste at kvinnerittet hadde krav på milliontilskudd fra sykkelforbundet, som heller har fordelt disse pengene mellom to herreritt og NM.

– Her har det beklageligvis skjedd en glipp internt hos oss, forklarte Hansen, og la til at kvinneaktivitet har høy status i forbundet.

Det er Bjørnsrud fullstendig uenig i.

– Det har liksom vært «proffene» og «damene»

– Vi har alltid blitt sett litt ned på, vi jentene. Det har alltid vært gutta som er blitt respektert. Det har liksom vært «proffene» og «damene». Vi har ikke samme respekten som herrene har, forklarer Bjørnsrud, som selv syklet for profflaget Team Hitec inntil hun la opp for tre måneder siden.

25-åringen forteller også at kvinnene ofte ble nedprioritert under mesterskap, og at sykkelforbundet ikke tok grep.

– Det har vært flere VM hvor jeg har syklet der støtteapparat og massørene helt tydelig har forskjellsbehandlet. Og det har vi informert om, men det har ikke blitt tatt tak i på noen måte, sier Bjørnsrud.

Forskjellig mat til menn og kvinner

SNAKKER UT: Miriam Bjørnsrud. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Den tidligere landslagsrytteren skildrer en kultur der menn alltid blir satt først, også når det kommer til ernæring.

– Det kan være så små ting som at «proffene», altså herrene, blir servert omelett og den type havregrøten de vil, men når vi jentene kommer til frokost, da er det hotellbuffet, beskriver hun, og fortsetter:

– Jeg husker spesielt en gang vi skulle ut på langtur under et VM. Da står det som regel et bord fullt av flasker og mat, og alle bare «riskaker, det er jo kjempegodt og veldig bra å ha i lommen». Så vi tok, men da fikk vi streng beskjed om at det var til «proffene», ikke damene. Så da måtte vi legge tilbake.

Også klærne på landslaget var egentlig kun for menn, opplyser Bjørnsrud nærmest lattermildt:

– Det er først de siste årene vi har fått piquetrøyer som er for damer. Stort sett har vi fått store herretrøyer og bukser i herrestørrelser. De siste årene har det vært bedre på sykkelklær, men de klærne vi går rundt i ellers når vi representerer landslaget, har vært herreklær.

Er det likestilling i toppidretten? Ekspandér faktaboks NRK har i flere måneder undersøkt om det er likestilling i toppidretten.

Funnene viser at norske toppidrettsherrer tjente over 100 millioner kroner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016.

Tallene inkluderer idrettsrelaterte inntekter, altså eventuell lønn fra klubb, eventuelle bidrag fra forbund, premiepenger, sponsormidler og stipender. Inntekter fra annen næringsvirksomhet er ikke regnet med.

Det er 55 menn og 55 kvinner med i undersøkelsen.

Idrettene som er valgt ut, er fotball, håndball, ishockey, golf, friidrett, langrenn, alpint, skiskyting, snowboard og svømming.

I lagidrettene består utvalget av startoppstilling i forrige tellende kamp. I de individuelle idrettene består utvalget av eliteutøvere.

Noe av inntektsforskjellene kan forklares ved at herrene har prestert litt bedre. Ser vi på OL-, VM-, og EM-gull, så har mennene i utvalget totalt 91 triumfer. Kvinnene har 70.

Ingen av særforbundene gjør forskjell på kjønnene når det gjelder landslagshonorarer. I de individuelle idrettene er det derfor i hovedsak personlige sponsoravtaler og innkasserte premiepenger som utgjør forskjellene. Les mer om hvordan særforbundene betaler her.

Svenske SVT og finske YLE har gjort tilsvarende undersøkelser i sine land.

Resultatene publiseres nå i en artikkel- og reportasjeserie.

Fryktet for landslagsplassen

Bjørnsrud sier at hun selv har forsøkt å overse forskjellsbehandlingen. Frykten for å miste plassen på landslaget, gjorde det vanskelig å si for tydelig fra.

– Den vanlige reaksjonen er «tuller du?». Det er ikke så mye mer å få sagt. Du er jo redd for posisjonen din på landslaget, og du vil ikke være den som sier imot. Da står du i fare for å miste plassen din, fortelller hun.

Nå har 25-åringen lagt opp. Da er det lettere for henne å åpne opp om ukulturen.

– Når man er motivert og har en indre «drive» for noe, så vil du ikke ta sånt helt inn over deg. For da preger det deg på en helt annen måte. Du blir så lei deg av å se sånne ting. Du prøver å skyve det litt bort, men jeg ser nå, nå som jeg har sluttet å sykle, at jeg blir skikkelig forbannet. Det gjør meg skikkelig irritert at sånne ting pågår. Det skremmer meg, erkjenner hun, før hun avslutter med å foreslå én mulig løsning:

– Nye og unge mennesker inn i forbundet. Noen som har menneskesyn fra 2017.

Sykkelpresidenten: – Det faller på sin egen urimelighet.

SYKKELPRESIDENT: Harald Tiedemann Hansen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen skjønner ikke kritikken fra Bjørnsrud, og han stiller seg uforstående til at hun ikke tror på at den omtalte kontrakskandalen var en glipp.

– Det faller på sin egen urimelighet. Vi har lagt oss flate på at de ikke har fått kontrakten før. Men vi har tross alt både vært med og startet opp og vært medeier i Ladies Tour of Norway helt frem til i år, så hvorfor skulle vi skjule en sånn kontrakt? Det faller litt på sin egen urimelighet, svarer Tiedemann Hansen.

Han kjenner seg heller ikke igjen i kritikken som har kommet på sosiale medier siden nyheten sprakk.

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. For jeg vet at vi har jobbet hardt for å få et godt arrangement på kvinnesiden i Norge.

Innførte like premiepenger

Når det gjelder kritikken fra Bjørnsrud om systematisk forskjellsbehandling på grunn av kjønn, mener Tiedemann Hansen at mye er blitt betydelig bedre

– Under min periode har vi fått innført like premiepenger til kvinner og menn, så vi prøver å gjøre så godt vi kan. Det kan være at det er noen områder som hun nevner hvor vi ikke har vært gode nok, men de tilfellene kjenner jeg ikke til, forklarer han.

– Har dere vært flinke nok til å likebehandle kvinnelige og mannlige utøvere?

– Det har vi nok ikke alltid vært. Men i det sykkelpolitiske dokumentet vi har, så er det helt klart at vi er veldig opptatt av at kvinner og menn skal likebehandles. Og jeg forventer at dette skjer i hele vår organisasjon, svarer 61-åringen.

Han understreker at han har vært sykkelpresident lenge, og at han vet at det har skjedd endringer.

– Det er fordi jeg har vært med og påvirket. Selvfølgelig har det vært forskjeller mellom menn og kvinner i sykkelsporten, men vi har bevisst jobbet med å endre den kulturen. Jeg jobber hardt for at kvinner skal få samme vilkår som menn i sykkelsporten, slår han fast.

– Veldig enkelt å ta opp ting med meg

Heller ikke påstanden om at det var vanskelig å ta opp likestillingsutfordringene, er sykkelpresidenten enig i.

– Jeg har diskutert mange ganger med Miriam. Jeg tror hun opplever at det veldig enkelt å ta opp ting med meg. Jeg tror hun hadde opplevd det uproblematisk å ta opp det med meg, kommenterer Tiedemann Hansen avslutningsvis.

– Jeg har kjemperespekt for Miriam Bjørnsrud. Hun var en fantastisk utøver. Jeg har ikke vært tett på de forholdene som hun kjenner til, så jeg kan bare svare generelt på hva som er vår policy og intensjon og målsetning, legger han til.