Beskylder motstander for å ha arrangert trafikkulykker

Den tidligere Chelsea- og Tottenham-manageren André Villas-Boas kom med oppsiktsvekkende anklager etter at laget hans nesten røk ut av den asiatiske mesterligaen i fotball tirsdag.

Villas-Boas var langt ifra fornøyd med dommeren etter å ha fått to spillere utvist i kampen, men etter oppgjøret rettet han hardere skyts mot motstanderlaget.

Portugiseren hevder nemlig at klubben arrangerte bilulykker.

Videobilder som har dukket opp på internett, skal ifølge nyhetsbyrået AFP vise at laget ved fem anledninger havnet i trafikkproblemer som følge av episoder forårsaket av de samme bilene.

– Vi kom til denne kampen i buss. De samme bilene skapte to ulykker rett foran oss, så det ble et problem, sa Villas-Boas etter kampen.

Blokkert av to biler

I de omtalte videobildene blir veien foran Shanghai-lagets buss ved fem anledninger blokkert av at to sølvfargede biler tilsynelatende er involvert i ulykker, melder AFP.

Trafikkproblemene det forårsaket bidro til at Villas-Boas og hans mannskap kom for sent fram til kampen.

– Dette (å gå videre) er SIPGs største prestasjon noensinne, for det virker som om klubben som har dominert mesterligaen får lov til å gjøre hva som helst. De kan blokkere hoteller og sørge for at folk forårsaker ulykker foran oss, kommenterte han videre.

Ledelsen i Guangzhou Evergrande har ikke svart på anklagene.

Garderoben «som en badstue»

De to lagene møttes i et returoppgjør i kvartfinalen i den asiatiske mesterligaen.

Shanghai var soleklare favoritter før returen etter å ha vunnet den første kampen 4-0. I returoppgjøret måtte man imidlertid avgjøre oppgjøret ved hjelp av straffesparkkonkurranse.

Shanghai SIPG sikret til slutt semifinalebilletten.

I kjølvannet av lagenes første møte hevdet for øvrig Evergrande-trener Luiz Felipe Scolari at airconditionanlegget i bortegarderoben var ødelagt. Brasilianeren hevdet at garderoben «var som en badstue».

Etter tirsdagens returkamp dukket det opp meldinger om at Shanghai SIPG hadde opplevd tilsvarende i sin garderobe. Det skal heller ikke ha vært varmt vann i dusjene.