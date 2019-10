Berrføtt sprang han Afrika inn på friidrettskartet

10. september 1960: Det er ikkje mange som bryr seg om Abebe Bikila der han står på maraton-startstreken i Roma. Han er berre ein i mengda av dei 69 håpefulle som skal legge i veg på sine 42.195 meter i glovarme gater i den italienske hovudstaden på OLs aller siste dag.

Nokre få har kanskje lagt merke til at han ikkje har sko på beina, og undrar seg vel over korleis det skal gå i løypa i Romas gamleby der mange av gatene har grov brustein.

Men dei fleste registrerer nok ikkje Bikila. Ingen har høyrt om den 28 år gamle etiopiaren før. Det er ikkje så rart, for han har aldri sprunge maraton utanfor heimlandet.

Maraton og andre langdistansar i friidretten er heller ikkje noko for afrikanske løparar. Ikkje enno.

Men drygt 136 minutt seinare er grunnlaget lagt for ein afrikansk dominans som held seg den dag i dag, nesten 60 år seinare.

SENSASJON: Bikilas siger skapte store overskrifter – her er oppslaget i britiske Daily Mail.

Kjøpte nye sko – fekk gnagsår

Nokre dagar tidlegare: Abebe Bikila tek på seg og prøver dei nye skoa han har kjøpt like etter at han kom til Roma, og legg i veg på ein treningstur i gatene. Han meiner han treng dei til maratonløpet.

Men skoa passar ikkje heilt. Bikila spring eit stykke, tek dei av og justerer, prøver på nytt. Nei. Etter ein kort treningstur tek han til å få gnagsår.

Det er rett og slett ikkje mogeleg å springe 42 kilometer i Romas gater i dei nye skoa.

Bikila har ikkje tid til å kjøpe og prøve endå eit skopar. To timar før start bestemmer han seg for å springe berrføtt.

Det er ikkje noko nytt for sauegjetarsonen frå landsbygda aust i Etiopia. Det er vanleg i heimlandet, og han er sikker på at det skal gå bra.

Starten i Roma går seint på ettermiddagen på grunn av den ekstreme heten. Eit felt på fem mann dreg tidleg frå hovudfeltet. Ukjende Abebe Bikila er ikkje med der, men er ikkje lengre bak enn at han har augekontakt med tetgruppa.

Og no tek fleire og fleire til å legge merke til at etiopiaren ikkje har sko på beina. Han er lett i steget. Han har så langt fin flyt over brusteinane, og har ikkje det minste problem med tempoet.

Det er overraskande for mange som ser på langs løypa og på tv. For Abebe Bikila er det ikkje mange som har høyrt om. Men enno er det tidleg i løpet.

BERRFØTT: Skoa han hadde kjøpt, er ikkje gode nok, og Bikila bestemmer seg for å springe utan sko. Foto: - / AFP

– Armane flaug i alle retningar

Abebe Bikila var fødd i 1932, på same dagen som maratonløpet i OL i Los Angeles gjekk av stabelen. Familien levde av sauehald på sin vesle jordlapp.

Det var derfrå dei måtte flykte under Somalias kolonikrig mot italienarane då Abebe var 3–4 år.

Abebe Bikilias første møte med idretten var i lagsporten gena, ein slags langdistanse-landhockey ute på dei etiopiske fjellslettene. Måla stod gjerne i kvar sin landsby med mange kilometer imellom. Slikt blir det god kondisjon av.

Og då han blei kalla inn til militærteneste i keisarens vaktstyrke i Addis Abeba, blei han straks lagt merke til.

Svensk-finske Onni Niskanen hadde i mange år vore idrettsoffiser i Etiopias hær. Han oppdaga den løpssterke ungguten og såg det enorme talentet. Han tok personleg hand om Abebe Bikila, og tok til å trene han med tanke på dei store maratonløpa.

Niskanen såg behovet for kombinasjon av uthald og tempo, og Bikila veksla derfor mellom langdistansar på 15–20 kilometer og gjentekne tempoløp på 1500 meter. Ikkje sjeldan berrføtt i den tøffe og steinete naturen.

MARATON: Her frå tidleg i løpet i Romas gater, med Arco di Constantino i bakgrunnen. Foto: AP

Enorm viljestyrke

– Han hadde talent, men det var mykje å rette på. Armane hans flaug i alle retningar, han heldt hovudet heilt feil, og balansen var dårleg. Men han hadde større viljestyrke og målsetjing enn nokon annan eg har møtt. Det var Abebe som skapte Abebe, det var ikkje meg, sa major Niskanen om sin sersjant.

Treninga føregjekk i Sululta, 20 kilometer frå Bikilas militærleir i Addis Abeba, og det blir sagt at Bikila sprang til og frå kvar einaste dag.

Men det tok likevel lang tid før han blei maratonløpar. Det tok faktisk lang tid før han tok til å konkurrere i det heile. Først då han var 24 år, stilte han opp i løp.

I juli 1960, berre to månader før OL-løpet i Roma, starta Bikila i sitt første maraton – og vann. Det var heime i Addis Abeba. Der sprang han – og vann – også sitt andre. Den olympiske maratonen var hans tredje.

Inn som reserve i siste stund

Abebe Bikila fekk plass på Etiopias OL-lag i siste stund, fordi landets største maratonhåp Wati Biratu hadde brote ankelen på fotballtrening. Først like før flyet til Roma skulle gå, blei han teken ut.

I løpet i Roma vekslar leiinga ofte på dei første 20 kilometrane. Berrføtte Bikila innhentar tetgruppa og heng godt med. Ved 25 kilometer har han og marokkanske Rhadi Ben Abdesselam slite seg laus og blir tetduoen som skal halde følgje nesten heilt fram, og som dreg frå resten av feltet heile tida.

No har nærbileta på tv gjort heile verda klar over sensasjonen: At ein løpar ikkje berre fullfører ein olympisk maraton utan sko, men også kjem til å ta medalje.

5–600 meter før mål heng dei to afrikanarane framleis saman. Då er det berrføtte Abebe Bikila viser kva han er laga av. Han slår om til reint sprinttempo oppover brusteinane på Via Appia der soldatar står med faklar på kvar si side av gata i det tiltakande kveldsmørket.

VIA APPIA: Slik ser underlaget på Via Appia ut, og det var her Abebe Bikila slo om takta og spurta i mål etter 42 kilometer berrføtt. Foto: AP

– Vi skal lage afrikansk historie

Om det er medvite eller ikkje, er uvisst. Men Bikilas taktskifte og enorme rykk er akkurat i det løparane passerer Obelisco di Axum. Det er ein obelisk som Italias diktator Benito Mussolini henta som krigsbytte frå Etopias heilage by Axum under den italienske invasjonen og okkupasjonen på 1930-talet – krigen som førte til at Bikilas familie måtte rømme frå heimen sin.

Bikilas innspurt er enorm. Ikkje berre blir Abdessalam slått med 25 sekund på desse 500 metrane. Abebe Bikila set også verdsrekord med 2.15.16,2, tilsynelatande utan å vere sliten.

– Eg kunne nok sprunge både 10 og 15 kilometer til i kveld, sa han.

At han sprang utan sko, forklarte han slik:

– Eg ville at verda skulle sjå at landet mitt, Etiopia, alltid har vunne med vilje og heltemot.

Onni Niskanen er ikkje overraska.

– Med sko spring du 96 steg i minuttet, utan sko greier du 98, sa han. – Sko er sjølvsagt betre fordi risikoen er langt mindre for å trakke på skarpe ting og skade seg. Men han hadde ikkje sko, så valet gav seg sjølv.

– Vi skal lage afrikansk historie, sa han til meg før start, fortel Niskanen.

Skoa han hadde kjøpt, er ikkje gode nok, og Bikila bestemmer seg for å springe utan sko. Du trenger javascript for å se video. Skoa han hadde kjøpt, er ikkje gode nok, og Bikila bestemmer seg for å springe utan sko.

Gjennombrot for Afrika

Etter målgang var verda snudd på hovudet for Abebe Bikila. Brått visste heile verda om sauegjetarsonen som var olympisk meister. Hans skolause løp og at han var den første mørkhuda olympiske friidrettsvinnaren frå Afrika, gjorde ikkje heltestatusen mindre.

Historia har nærmast slått fast at Bikilas siger var det som opna vegen for afrikanske langdistanseløparar. Utover 60-talet blei det fleire og fleire av dei i verdstoppen, og sidan OL i 1968 har langdistansane vore nesten totalt dominert av afrikanske løparar.

Bikila var rett nok ikkje den første olympiske maratonvinnaren frå Afrika. 1956-vinnaren Alain Mimoun var frå Algerie. Men Algerie var på den tid fransk koloni, og han representerte Frankrike i OL.

Fekk folkevogn av keisaren

Bikila blei folkehelt i heimlandet, og mottakinga han fekk ved heimkomsten var enorm. Av keisar Haile Selassie fekk han ny bil – ei folkevogn. Med eigen sjåfør, ettersom han sjølv ikkje kunne køyre bil.

FAMILIEMANNEN: Abebe Bikila i strøken uniform frå keisargarden, saman med kona og hans 18 månader gamle dotter Teege. Foto: Anonymous / AP

Den folkevogna skulle også bli hans lagnad. Det skal vi kome tilbake til.

Det gode forholdet til keisaren kjølna vesentleg i desember same året. Bikila var framleis i hæren, og ei gruppe frå hans avdeling prøvde seg på eit militærkupp som mislykkast. Bikila var ikkje direkte involvert, men blei teken inn til avhøyr.

Men ute i maratonløypene gjekk det som smurt. Boston Maraton i 1963 var faktisk det einaste maratonløpet han fullførte utan å vinne – i heile sin karriere. Då blei han nummer fem.

I Aten året etter OL-gullet gjennomførte han også eit maratonløp berrføtt, og vann. Men det blei det siste – seinare brukte han sko. I Japan blei han kontakta av ein skoprodusent med tilbod om ein avtale, men det skar seg. I amatøridrettens tid var det strenge reglar for slikt.

MULTITALENT: Abebe Bikila var god i all idrett han prøvde seg på, som her i tennis. Han spela også basketball og volleyball. Foto: Anonymous / AP

Blindtarmoperasjon og verdsrekord

Så kom Tokyo-OL i 1964. Der var han i motsetnad til fire år tidlegare verdsstjerne og storfavoritt. Men det kunne gått gale. Seks veker før maratonløpet fekk han blindtarmsbetenning og måtte opererast.

Men treningsavbrotet var kort, og Bikila var i storform då han stod på startstreken i Tokyo 21. oktober – denne gongen ikkje berre med sko på beina, men også lange sokkar.

Han starta som vanleg litt forsiktig, men etter 15 kilometer var han på tredjeplass – bak langdistansekongen Ron Clarke. Så tok han teten og drog ifrå. I mål var han suveren, over fire minutt framfor sølvvinnaren. Tida blei 2.12.11,2, verdsrekord igjen.

EINSAM I TETEN: I Tokyo-OL valde han ein annan taktikk enn i Roma, og sprang tidleg frå alle dei andre. Her vender han halvveges i løpet, og ingen konkurrent er i sikte. Foto: AP

To strake olympiske maratongull, begge med verdsrekord – noko liknande har aldri skjedd. Heime i Etiopia var han nummer to på alle sosiale rangstigar, berre slått av keisar Haile Selassie som han sjølv tente i hæren.

Abebe Bikila hadde etter kvart fått ein enorm sjølvtillit.

– Om fire år skal eg ta min tredje strake, sa han.

Mange såg på Bikila som den største maratonløparen i historia. Han var god nok til å legge opp sitt eige løp uansett, og han varierte frå gong til gong. Av og til gjorde han som i Roma og avgjorde alt med ein utruleg spurt, i neste løp kunne han stikke frå feltet tidleg og springe det meste av løpet åleine i teten.

Han var på toppen av sin karriere og fullstendig utilnærmeleg.

Trassa råd frå legane

Men alle maratonløpa hadde teke til å setje sine spor i Abebe Bikila, og i Spania i 1967 måtte han for første gong bryte eit løp.

Ei undersøking i Tyskland sommaren 1968 viste problem med blodomløpet. Men Bikila – som no var blitt 36 år – var likevel blant favorittane då OL i Mexico nærma seg.

Derfor kom det som eit sjokk då det ei veke før løpet blei oppdaga at han hadde brest i eit leggbein. Legane rådde han til å trekkje seg frå løpet, men han starta likevel.

Det heldt i 15 kilometer. Då blei smertene for sterke, og den doble olympiameisteren måtte bryte. Men han fekk iallfall sjå Mamo Wolde halde fram den etiopiske sigersrekkja i maraton.

Det skulle bli hans siste maratonstart. For 22. mars året etter skjedde tragedien, og Bikilas liv blei igjen snudd på hovudet.

Blei lamma etter ulykka

I folkevogna han hadde fått av keisaren ni år tidlegare, og som han no køyrde sjølv, måtte han svinge unna for å unngå kollisjon med ein møtande bil seint ein kveld. Det enda med utforkøyring, og bilen trilla ned ein skråning.

Bikila blei sitjande fast i bilvraket i mange timar før han blei funnen og kutta laus. Då var han lam frå halsen og ned, og skulle aldri meir kunne gå.

ÆRESGJEST: Under OL i München i 1972 blei Bikila heidra etter ulukka som gjorde han lam i beina tre år tidlegare. Foto: Anonymous / AP

Han var i nesten eit år på Stoke Mandeville-klinikken i England, og kom seg såpass at han kunne bruke armane. Store menneskemengder møtte fram og hylla han då han kom tilbake til Etiopia på båre.

Viljesterk som han var, tok han til å trene seg opp i paralympisk bordtennis og bogeskyting, og deltok mellom anna på eit paraidrettsstemne på Beitostølen våren 1971.

Der slo han alle i sledekøyring med hund.

PARAIDRETT: Abebe Bikila blei ein habil parautøvar etter ulukka som kosta han evnene til å bruke beina. Her vinn han eit hundekøyringsløp på Beitostølen i 1971. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix

Menn med suksess kan blir møtt av tragediar. Det var Guds vilje at eg vann OL-gull, og det var Guds vilje at eg møtte ulykka. Eg aksepterte sigrane, og eg aksepterte tragedien. Eg må godta begge deler som ein del av livet, og leve lykkeleg. Abebe Bikila i eit intervju etter bilukykka / Fast tracks: The history of distance running

Sprang berrføtt til minne om Bikila

I OL i München i 1972 var han invitert som æresgjest og blei presentert til enorm ovasjon. Det første vinnaren Frank Shorter gjorde etter at han hadde sprunge inn til gull, var å gå bort og hylle Bikila.

Men frisk kunne han aldri bli, og det oppstod komplikasjonar som følgje av ulukka. Bikila døydde av eit hjerneslag heime i Addis Abeba 25. oktober 1973, berre 41 år gammal. 65.000 menneske kom til statsgravferda.

Han ligg gravlagd ved Saint Joseph Church i Addis Abeba, der det også er reist ei bronsestatue av han.

Under Roma Maraton i 2010 tok vinnaren, etiopiske Siraj Gena, av seg skoa 300 meter før mål til minne om den berrføtte Abebe Bikila sin triumf i dei same gatene 50 år tidlegare.