Kjøll til angrep på Koss-utspill: – Faller på sin egen urimelighet

– Disse påstandene faller på sin egen urimelighet.

Det sier Berit Kjøll til NRK etter å ha lest Johann Olav Koss' krasse kritikk mot toppledelsen i norsk idrett.

Den tidligere skøytehelten sparer nemlig ikke på kruttet i en kronikk publisert fredag kveld. Hovedbudskapet er de mange utfordringene i norsk barne- og breddeidrett, men han peker også på problemene i toppledelsen av norsk idrett.

– Det er på tide å endre fokuset fra resultater, interne stridigheter og maktkamper, til dyrking av viktige verdier som fair play, glede og utvikling, lyder deler av teksten.

ANDRE TIDER: Koss og Kjøll under Idrettstinget i 2019. Da ble de valgt inn i presidentskapet sammen. Foto: Geir Olsen / NTB

54-åringen satt selv i idrettsstyret under den nåværende presidentens ledelse. I mars 2021 ble det imidlertid kjent at han trakk seg. Familiære årsaker ble oppgitt som grunn.

I kronikken skriver han om «en idrettsledelse som får avisoverskrifter på grunn av maktkamper, offentlig skittentøyvask og annen lite tillitsbyggende atferd», men han presiserer overfor NRK at kritikken ikke er personlig mot Kjøll.

– Kritikken i kronikken er ikke rettet mot en enkeltperson, og det er viktig for meg at dette ikke blir oppfattet som en personkonflikt.

Helt uenig med Koss

Kjøll tar uansett fullstendig avstand fra måten idrettsledelsen beskrives på.

– I hele min tingperiode har idrettsstyrets fokus vært rettet mot tiltak som skal bidra til å leve opp til vår visjon «idrettsglede for alle», svarer Kjøll, og henviser til talen hun holdt da hun åpnet det pågående Idrettstinget fredag formiddag.

Der sa hun blant annet at ledelse også handler om å stå støtt i krevende tider, og at det er noe idrettsstyret har fått kjenne på særlig de siste månedene.

– Spesielt utfordrende har det vært å håndtere en krevende varslingssak som har tatt tid, skapt uro og uenighet i idrettsstyret. Jeg beklager kostnadsomfanget og omdømmebelastningen dette har påført norsk idrett, sa Kjøll fra talerstolen.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen / NTB

For det har blitt mye støy og mange negative oppslag om Norges idrettsforbund i tiden frem mot Idrettstinget.

Både millionutgifter på grunn av «misforståelse», konflikter innad i styret, ordkrig mellom Kjøll og NRK-kommentator og innrømmelse av å ha snakket usant, har skapt overskrifter på løpende bånd.

– Har flere årsaker

De mange oppslagene til tross, Kjøll er sterkt uenig med Koss om at den negative oppmerksomheten er et tegn på bekymringsfull utvikling for norsk idrett.

– Den negative medieoppmerksomheten som har vært rettet mot meg som styreleder, og idrettsstyret den senere tid, har flere årsaker som jeg også har kommentert ved en rekke anledninger de siste ukene, svarer Kjøll.

– Samtidig er det min oppgave å formidle alt det gode arbeidet som legges ned i norsk idrett hver eneste dag, for å sikre at alle barn og unge som ønsker å delta i idretten, får anledning til å gjøre dette – uavhengig av økonomi og andre terskler for deltakelse, legger hun til.

Koss mener at deler av norsk idrettsledelse bruker tiden på at helt andre ting enn at idrett skal være for alle.

SKØYTEHELT: Johann Olav Koss. Foto: Lise Åserud / NTB

– Mange har mest fokus på hvem som skal bestemme, maktkamp, økte inntekter. Det bør ikke være det viktigste for norske idrettsledere, sier han.

– Det virker som at norsk idrettsledelse har en beskyttelsesfilosofi, i stedet for en utviklingsfilosofi. De vil beskytte posisjonen og territoriet sitt, og hvis noen går en litt annen vei, blir de vingeklippet, utdyper den tidligere skøyteløperen.

Vil ha med mange

Denne helgen er representanter fra Norges særforbund, idrettskretser, utøverkomité og idrettsstyret på plass i Bergen for å delta på Idrettstinget.

Der diskuteres flere av poengene Koss kommer med i sin kronikk, særlig det økonomiske aspektet.

– Målet var å trekke frem idrettens utfordringer, og å belyse hvordan ting henger sammen. Det økende resultatfokuset bidrar til mer utstyrsjag. Prisene går opp, frivilligheten går ned, og det har store konsekvenser. Vi mister mange talenter ved å spisse for tidlig, og vi gjør at idretten ikke er for alle. At ikke alle har en plass, forklarer han om bakgrunnen for kronikken.

OL-MESTER: Koss under OL på Lillehammer, der han tok tre gull. Foto: Lise Åserud / NTB

Koss sier at engasjementet ikke bare kommer av at han er olympisk mester, men også det at han er pappa.

– Det må være viktigere å få med mange, enn at noen få kommer på landslag, mener den tidligere skøyteløperen.

PS: Søndag skal det velges idrettspresident for de neste fire årene. Både Kjøll og Zaineb Al-Samarai stiller til valg.