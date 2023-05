Sekunder før sendingen var over hadde idrettspresidenten fått nok. Kjøll var tydelig oppgitt etter det som utviklet seg til en het diskusjon som varte i flere minutter.

Idrettspresidenten mente at NRKs sportskommentator burde gå tilbake i tid og se på hva han selv har uttalt. Hun tok opp igjen tråden fra en tidligere debatt, der hun hevdet at Saltvedt har opptrådt som en PR-rådgiver for Kjølls motkandidat i presidentkampen i NIF, Zaineb Al-Samarai. Han avviste påstanden.

Deretter tok Kjøll opp en annen ting som har frustrert henne:

– Når du uttaler at jeg farer med usannheter ...

– Men det gjorde du jo, kontret Saltvedt.

ENGASJERT: Berit Kjøll i debatt med NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: NRK

Diskusjonen ble stadig mer opphetet og utviklet seg slik:

Kjøll: – Én gang, 31. mars, med Jan Fougner, min – eller idrettsstyres advokat ved min side og det blir spurt om han jobbet gratis den dagen, like etter jeg hadde sagt hva beløpet var dagen far. «Ja, men det gjør du vel?», sa jeg med glimt i øye. Og det ble jeg da tatt for løgn.

Saltvedt: – Nei, du spurte ikke han. Du konstaterte at han hadde gjort det.

Kjøll: – Men det var jo med glimt i øye, kjære Saltvedt.

Saltvedt: – Skal du alltid komme deg unna? Du kalte det en dårlig spøk i ettertid. Skal du som idrettspresident stå der ... Altså, hvor mye kostet han og hans kolleger den dagen? 50.000 kroner. Tror du det er småpenger for idretten der ute?

Diskusjonen fortsatte og Kjøll pekte blant annet på at Saltvedt dagen etter idrettsgallaen hadde sagt at det er kjørt for henne som president. Det mente NRK-kommentatoren var feil.

NRK-kommentatoren mente Kjøll har fart med usannheter flere ganger. Han sikter blant annet til Fougner-regningen og utspill i forbindelse med håndteringen av varselet mot Marco Elsafadi.

– Jeg har ærlighet som min primære og grunnleggende verdi, kontret idrettspresidenten.

Det fikk Saltvedt til å riste på hodet:

– Men vis oss det!

– Kjære, vet du hva. I like måte. Da er vi ferdige tenker jeg. Takk, svarte Kjøll og signaliserte med hodet at diskusjonen var over.

Da debatten var ferdig tok debattantene hverandre i hånden.

– Jeg syns det var forfriskende fint å få være dønn ærlig om hvordan jeg har opplevd NRK-kommentator Saltvedts kommentarer de siste månedene. Det syntes jeg var fint. Da har vi gjort opp det og ferdig med det, sier Kjøll til NRK etter sendeslutt.

Kom med anklager

Dette var ikke den eneste diskusjonen Kjøll havnet i torsdag. Kjøll gikk tidligere på kvelden langt på vei å antyde at Al-Samarai har drevet med skjult og aktiv valgkamp det siste året. Al-Samarai kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.

Al-Samarai har vært en del av styret i Norges idrettsforbund, som Kjøll har ledet siden 2019. Da de torsdag kveld møttes til debatt i «Dagsnytt 18» på NRK, antydet idrettspresidenten at motkandidaten har drevet med skjult valgkamp det siste året.

– Jeg var jo veldig oppmerksom på den aktiviteten som pågikk med ditt kandidatur, som jeg fikk høre om via omveier at du lanserte – ikke direkte til meg. Det er nå så. Da valgkomiteen kom med sin innstilling, hadde det pågått ganske mye arbeid fra Zaineb og dine støttespilleres side. Og da hadde ikke jeg gjort en jobb på det, hevder Kjøll.

– Burde det ikke være en fordel å være leder?

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll stiller til gjenvalg og kommer nå med en kryptisk melding mot sin motkandidat. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det burde absolutt være en fordel, men det å drive en aktiv valgkamp i idretten er også en del av det som hører med – men jeg så for meg at det skulle jeg begynne med da valgkomiteens innstilling kom, hvis den var splittet. Men jeg ventet at den ikke skulle gå i min favør i det hele tatt og det var derfor jeg meldte meg på, svarer idrettspresidenten.

De to kandidatene møtes igjen i «Debatten» på NRK 1 torsdag. Der hevdet også Kjøll at det var rart at ikke Al-Samarai hadde orientert henne.

– Jeg synes kanskje det var litt spesielt.

– Ikke drevet aktiv valgkamp

Al-Samarai mener at hun og Kjøll svarte valgkomiteen sånn cirka samtidig på at de ønsket gjenvalg til styret – og hun bare svarte valgkomiteen, ikke media.

– Jeg har ikke drevet noen aktiv, offentlig valgkamp. Jeg har fulgt idrettens spilleregler og holdt meg i ro fram til valgkomiteens innstilling forelå – og det var først da jeg begynte å uttale meg om hva jeg ønsket for norsk idrett, forklarer hun til NRK.

Da NRKs reporter konfronterer Kjøll med antydningene om aktiv valgkamp fra Al-Samarais side etter «Dagsnytt 18», svarer hun:

– Jeg vil bare snakke om meg selv her nå.

Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Den 12. desember 2022 publiserte NRK en melding om at Viken idrettskrets hadde foreslått Al-Samarai og Åsne Havnelid til presidentvervet. Nøyaktig en måned senere ble en sak som viste at seks av elleve idrettskretser ville ha Al-Samarai i stedet for Kjøll publisert.

– Kunne handlet annerledes

Onsdag la valgkomiteen i Norges idrettsforbund (NIF) fram innstillingen til nytt styre. Sju av ti medlemmer pekte på Al-Samarai i spørsmålet om presidentvervet. Kjøll ønsker å ta opp kampen.

Kjøll har hatt idrettspresidentvervet siden mai 2019, men har stått i en liten storm den siste tiden. Det kom i kjølvannet av den mye omtalte varslingssaken. NIF-styremedlem Marco Elsafadi ble varslet mot i den betente saken som idrettsforbundet har brukt drøyt 1,4 millioner kroner pluss moms på å legge død.

Under Dagsnytt 18-sendingen fikk Kjøll spørsmål om hun kunne gjort noe annerledes i sin tid som president:

– Helt sikkert. Det jeg har lyst til å si, er at i den perioden på nesten fire år har det vært veldig mange store, komplekse saker. Vi har gjennomført 460 vedtakssaker i idrettsstyret, og det er klart at noen av de sakene har vært mer omfattende enn andre og man kunne sikkert tenkt at man kunne handlet annerledes, svarer Kjøll.

Valget om hvem som blir idrettspresident i NIF blir avgjort på idrettstinget i Bergen i juni.