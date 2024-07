Berget gullhåpet med 90 magiske sekunder

Ny dopingsak i OL – Nigeriansk bokser er suspendert

Den nigerianske bokseren Cynthia Temitayo Ogunsemilore har blitt tatt for det forbudte stoffet Furosemid som er klassifisert i dopingruppe S5. Det vil si at det er et vanndrivende eller maskerende stoff.

Det opplyser det Internasjonale testbyrået på sine nettsider.

Utøveren er blitt informert om dopingsaken og er blitt midlertidig suspendert. Dette betyr at utøveren er forhindret fra å konkurrere, trene eller delta i noen aktivister under årets OL i Paris.

Prøven ble samlet inn utenfor konkurranse den 25. juli i Paris. Hun skulle ha konkurrert i 60 kilosklassen, hun var den andre nigerianske kvinnen som noen gang har kvalifisert seg til OL. I et intervju med hjemmesiden til OL har hun fortalt at hun vokste opp i slummen i Nigeria.