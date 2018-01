– Vi vet ikke om vi er upåvirket nå. Men gutta har fått klar beskjed om å forberede seg godt, og de har veldig fokus på arbeidsoppgavene, sa Berge før tirsdagens oppgjør mot Østerrike.

Landslagstreneren ville ikke svare på spørsmål rundt Nora Mørk-saken. Hun mener private bilder av henne er spredt til herrelandslaget.

Berge henviste alle spørsmål til håndballpresident Kåre Geir Lio. Men på spørsmål om han hadde vært involvert i møter rundt saken, svarte landslagssjefen kontant.

– Nei.

Tirsdag kveld spiller landslaget mot Østerrike, og Berge forteller at laget har snakket om temaet, men at de prøver å skifte fokus før kampen.

– Vi har prøvd å vri fokuset over på det vi er her for, nemlig å prestere sammen. Vi må jo snakke gjennom det, det må vi. Vi er jo en gruppe som skal fungere sammen.

– Belastende for spillergruppa

Landslagssjefen tror likevel at herrelandslaget skal klare å stenge saken ute.

– Ja, jeg tror vi klarer å holde fokus uavhengig av saken. Vi skal få gjort jobben vår. Vi skal få fokus på kampen, vi er her for å prestere i mesterskap.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten frykter saken kan bli vanskelig å riste av seg før kampen mot Østerrike.

– BELASTENDE: Tvedten mener saken er belastende for spillergruppa, Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg var spillerepresentant i mange år, og var også i situasjoner der vi hadde interne ting vi ble nødt til å håndtere under mesterskap. Det er belastende for spillergruppa, men folk takler det veldig forskjellig. Vi får håpe den norske EM-troppen klarer å stenge det ute til etter et mesterskap, så får de ta et realt oppgjør med det da.

– Det er også viktig å forstå at det er flere uskyldige spillere her som ikke har hatt noe med dette å gjøre. De er her for én ting, og det er å ta medalje. Derfor er timingen uheldig, mener Tvedten.

– Må rydde opp

Han kaller saken stygg for håndballgutta, og sier det en ripe i lakken for imaget.

– Det er en viktig sak Nora fører. Den er viktig for samfunnet, og viktig for oss menn. Når en sak kommer opp på denne måten er det vanskelig å håndtere, sier Tvedten.

Han håper håndballforbundet og Nora Mørk finner en løsning.

– Jeg tror det må være en dialog. Man må snakke om ting og rydde opp i eventuelle misforståelser og ting som har ført til at man har havnet i en sånn situasjon.