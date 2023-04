Berge skjøt Sheffield United opp til Premier League

Brann får flest billetter til cupfinalen

Tirsdag ble det klart at Brann og Lillestrøm er klare for vårens cupfinale for herrer på Ullevaal stadion. Der vil det dukke opp flest rødkledde supportere.

I hvert fall om man forholder seg til billettene som er fordelt mellom de ulike finalelagene.

Etter at Brann slo Stabæk på Nadderud og Lillestrøm tok seg til finalen etter å ha slått Bodø/Glimt hjemme på Åråsen, har Norges Fotballforbund fordelt finaleklubbenes kvote på 15.250 billetter slik: Brann får 8.510 billetter, mens Lillestrøm får 6.740 billetter.

Det skriver Norges Fotballforbund på sine egne hjemmesider tirsdag kveld.

I tillegg til de 15.250 billettene som tildeles finalelagene, så legges 2.500 billetter ut for fritt salg mandag 8. mai.

Øvrige billetter vil bli fordelt til ulike samarbeidspartnere, mediene og ulike ledd i forbundet.

Finalen spilles lørdag 20. mai klokka 16. (NTB)