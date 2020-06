Berge satser videre – trente hemmelig i full isolasjon

OL i Tokyo skulle være karrierepunktumet for 36-åringen, men da lekene ble utsatt til neste år måtte Berge i tenkeboksen.

– Dette har vært en 50/50-avgjørelse hele tiden. Jeg har ikke vært sikker på hva jeg ville gjøre og det har gått mye frem og tilbake, sier Berge.

Han forklarer at det ikke har stått på motivasjonen, men at det har vært alt rundt som har vært vanskelig, særlig med tanke på økonomien. Alle sponsorkontraktene hans gikk ut i år, men nå har han fått forlenget rundt halvparten av dem og tror dermed han kan klare å forsørge familien i et år til.

– Nå klarte jeg ikke å bli ferdig med karrieren fordi det var en epidemi som stoppet OL i år. Og det er sånn hodet mitt fungerer. Jeg setter meg et mål og etter der setter jeg en strek. Nå klarte jeg ikke det, og uavhengig av om jeg lykkes eller mislykkes med et mål så skal jeg kunne sette en strek. Det har jeg ikke klart, og da må jeg nesten fortsette.

I GARASJEN: På cirka 30 kvadratmeter har Berge og landslagsfamilie trent styrke og kondisjon i hans garasje. Foto: Ole Berg-Rusten

Dannet en landslagsfamilie

Men selv om Berge lenge har vært i tenkeboksen og vært usikker på om økonomien ville tillate ham å fortsette, har ikke 36-åringen fra Oslo ligget på latsiden. Siden Norge stengte ned 12. mars har bryteren trent steinhardt hjemme i garasjen, og den siste tiden har han også holdt på med et «hemmelig prosjekt» på sitt nye treningssted på Slynga i Rælingen.

– Dette har foregått den siste tiden når Norge begynte å slippe opp litt mer. Vi dannet en familie, en landslagsfamilie som flyttet inn til meg og kona mi, forteller han til NRK.

De siste fire ukene har bryterkollegaene Morten Thoresen, Håvard Jørgensen og Per-Anders Kure bodd hos Berge og kona Rosell Utne Berge.

BRYTERKOLLEKTIV: Stig-André Berge og Rosell Utne Berge har hatt tre andre landslagsbrytere boende hjemme hos seg de siste fire ukene. Foto: Jon Olav Nesvold

Akkurat dét mener Berge har vært helt avgjørende for at han kan satse mot OL neste år, og som i tillegg kan gi ham et lite forsprang.

– Grunnen til at vi ikke har gått ut med dette her tidligere er at vi ikke ville at andre skulle gjøre det og kanskje ikke ta hensyn til smittevernreglene slik vi har gjort, sier han og fortsetter:

– Det har vært avgjørende for min del å kunne fortsette å bryte, fordi jeg begynner å bli en gammel hest og hvis ikke den hesten får jevnlig trim går den litt i nødbrems. Hvis jeg måtte vente nå i fire måneder til før jeg kunne bryte, så tror jeg det toget hadde gått for lenge siden.

Avslutter med VM på hjemmebane

Berge håper å gjenta suksessen fra OL i Rio der han vant bronse, og gjerne med en medalje av enda edlere metall. Men Berge gir seg ikke etter lekene i Tokyo – karrierepunktumet kommer i stedet etter VM på hjemmebane i Oslo 2.–10. oktober.

– Det å skulle avslutte en karriere på hjemmebane er noe alle idrettsutøvere drømmer om. Nå er jeg så heldig at jeg får være med på VM på Jordal arena og det har trigget meg ekstremt, sier han.