Berge omgår reglene ved å bruke dette kortet

Det er godt synlig under Norges VM-kamper, kortet med en «B» på rundt halsen til landslagssjef Christian Berge.

For når Norge melder inn trenerteamet til kamp er Berge, noe ulogisk, oppført som B-lagleder i stedet for A-lagleder. «A-en» er det trener og videoanalytiker Zeljko Tomac som har fått tildelt.

Grunnen er ganske enkel. For reglene tilsier at hvis laget gjør en feil i forbindelse med utstyr eller spilleberettigelse, som å føre opp feil spiller til kamp eller lignende, og dermed får en advarsel som igjen i verste fall kan ende med diskvalifikasjon, tilfaller dette alltid først A-laglederen.

Slik unngår dermed Norge at Berge i verste fall ikke kan lede laget videre.

– Det kommer jo ikke til å skje, men det er grunnen. De fleste lag gjør det, sier Berge til NRK.

BENKEN: Christian Berge er lagleder B, Zeljko Tomac (bak) lagleder A og Børge Lund (t.h.) lagleder C i den norske lagledelsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

14 av 24

Dansk TV2 har gått igjennom alle lagoppstillingene i VM og kommet frem til at 14 av de 24 andre hovedtrenerne også er oppført som B-lagledere, deriblant danskenes Nikolaj Jacobsen. Sverige, Tyskland og Frankrike gjør det derimot ikke slik.

– Det er bare blitt en vane, men jeg er helt sikker på at det ikke kommer til å skje noe på benken vår. Skulle noen få rødt kort, så er det vel meg, men jeg prøver å behandle alle med respekt selv om man blir forbannet en gang iblant. Jeg kan reagere på dommere og motstandere, men jeg klarer å hente meg inn før det går over stokk og stein, forteller Berge.

Advarsler og straff til benken under kampens gang, vil uansett tilfalle den spiller eller leder som gjør forsømmelsen.

Regelen følges ikke

Det er én regel til i forbindelse med kortene. For egentlig er det kun A-laglederen som har lov til å coache laget og henvende seg til dommerne og sekretariat underveis i kampen, men dette slås derimot sjelden eller aldri ned på.

– Håndball er en kompleks idrett å dømme, og det er mye skjønn, men man kunne kanskje snart endret regelen både i Norge og ute, sier dommeransvarlig i Norges Håndballforbund, Ove Olsen.

Han forstår derimot ikke helt hvorfor så mange lag bevisst omgår regelen.

– Jeg tror det mer er en villfarelse, fordi det skjer så sjelden at man får advarsel for slike ting. Derfor er det vel heller ikke viktig for IHF, mener Olsen.

I Norge har man riktig nok gjort en justering i regel 4.2. For i hjemlig liga har to personer lov til å lede laget fra benken under kamp, og ikke én som i mesterskap.

– Vi har selv vannet det litt ut for at arbeidsforholdene og samarbeidet til laglederne skal bli bedre og smidigere, forklarer Olsen.