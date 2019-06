Berg slutter i Stabæk

Det skriver Stabæk i en pressemelding de har publisert.

– Vi ble kjent med interessen tidligere i uken, så har Henning hatt god dialog med Inge André (Olsen) og informert om at en klubb hadde kontaktet ham og var interessert, men det har ikke vært noe konkret før det ble det i dag, sier Jon Tunold, Stabæks daglige leder, til NRK.

– Vi vet at Henning har hatt ambisjoner om å komme seg til en utenlandsk klubb igjen, og vi ønsket ikke å legge noen hindringer i veien for det. Det var en grei prosess med forståelse fra begge parter, sier han.

Berg hadde et halvt år igjen av sin kontrakt med Stabæk, som har fått økonomisk kompensasjon fra Omonia Nikosia for å slippe Berg.

Stabæks daglige leder vil ikke gå inn på hvor mye penger Stabæk vil få i kompensasjon, men sier det ikke er snakk om et «svimlende beløp».

Omonia Nikosia endte på 6.-plass i den kypriotiske toppdivisjonen sist sesong, som var ferdig i mai.

Berg takker klubben

Henning Berg vil takke klubben som han har ledet i elleve måneder.

– Det har vært spennende, givende og deilig var det at vi kom seirende ut av kvaliken i fjor. Det er et bra miljø i klubben, bra samhold og jeg har trivdes veldig godt her, sier Berg i pressemeldingen fra klubben.

Det var i juli 2018 at Berg ble ny hovedtrener i bærumsklubben. Sesongen endte med at Stabæk beholdt plassen i Eliteserien etter at de slo Aalesund 2-1 i kvalifiseringen.

Stabæk ligger i skrivende stund på nedrykksplass i Eliteserien.