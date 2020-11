Ber supertalentet vente: – Bra at han luktar litt på det

Raser mot bytteordning

Etter kampen mellom Manchester City og Liverpool er Pep Guardiola og Jürgen Klopp svært kritiske til at Premier League bare tillater tre spillerbytter per kamp.

En skade på Trent Alexander-Arnold i søndagens toppoppgjør gjør at de profilerte managerne tar til orde for endringer.

– På slutten av matchen snakket Jürgen og jeg om at vi må kjempe igjen og igjen for fem bytter. Trent Alexander-Arnold er skadd, en engelsk landslagsspiller. Alle andre steder har de fem innbyttere, men her tror vi at vi er spesielle mennesker. Vi beskytter ikke spillerne, det er en tragedie, sa Guardiola til Sky Sports etter kampen.

Han støttes av managerrivalen Klopp, som utpeker Premier League-sjef Richard Masters som syndebukk, melder The Independents Miguel Delaney. (NTB)