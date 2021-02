Ber klubbene avlyse treningskamper

Disse hopperne drar til Klingenthal

Alexander Stöckl har tatt ut seks hoppere til verdenscupen i Klingenthal. Thomas Aasen Markeng er tilbake i troppen, og han skal nå konkurrere i bakken der korsbåndet hans røk for over et år siden.

Disse er tatt ut:

Johann Forfang (Tromsø SK), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Thomas Aasen Markeng (Lensbygda) og Daniel Tande (Kongsberg).