Ber hoppukekometen slappe av før det avgjørende rennet: – Jeg var et vrak

– Jeg er imponert. Han ser jo uberørt ut, men jeg er litt spent på hvordan natten hans har vært og om han er så kald som han ser ut. Selv var jeg et vrak natten før siste rennet, sier NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

– Hva ville du ha sagt til ham i dag?

– Bare nyt det, for du er i ditt livs form. Så kjør ditt løp, for jeg var så stresset at jeg husker veldig lite fra den dagen jeg vant, forteller den tidligere hopperen.

Jacobsen er forrige nordmann som vant den tradisjonsrike tysk-østerrikske hoppuka. Det skjedde i 2006/07-sesongen.

Om Marius Lindvik vinner, blir han Norges 11. sammenlagtvinner i hoppuka.

– Jeg prøver å ikke tenke noe særlig på dette. Jeg føler at jeg vet hva jeg skal gjøre oppe i bakken her. Får jeg til det, så er jeg oppi der, sier Lindvik om forventningene.

– Spesiell bakke

Søndag ble 21-åringen niendemann i kvalifiseringen Bischofshofen med et hopp på 134 meter. Det holdt til en 9.-plass.

Bischofshofen er kjent som en litt vrien bakke å hoppe i, og Lindvik forteller at det var en litt uvant opplevelse å hoppe der da han fikk sjansen i søndagens kvalik.

– Det er en veldig spesiell bakke. Den er litt slakere og lenger på hoppet enn vanlig, sa Lindvik i pressesonen.

– Det gjenstår litt jobb til i morgen, men det skal jeg fikse.

FLYR GODT: Marius Lindvik har hatt en «flyvende start» på nyåret. 21-åringen kan vinne hoppuka mandag. Her fra kvalifiseringen i Bischofshofen. Foto: Georg Hochmuth / AFP

Jacobsen var, som Lindvik også er, hoppukedebutant da han stakk av med seieren for 13 år siden, og er godt kjent med den unike bakken.

– Det virker som at man kjører på et flatt stuegulv i den bakken, i forhold til andre hoppbakker. Det er ekstremt langt ned til hoppet, fordi man trenger å få nok fart når det er så flatt. Så du rekker å tenke litt på veien, sier Jacobsen og legger til:

– Men det er en stor bakke som skal passe Marius ganske fint. Og er du i form, så sklir det uansett. Med Stöckl på siden der og en prøveomgang, så tror jeg dette skal gå bra jeg, sier Jacobsen.

– Ekstremt tett

Men før avslutningsrennet er det altså polske Dawid Kubacki som leder hoppuka.

Han har 9,1 poengs forsprang på Lindvik, mens tyske Karl Geiger og verdenscupleder Ryoyu Kobayashi fra Japan følger henholdsvis 4,2 og 4,6 poeng bak.

– Det er ekstremt tett og spennende, vi ser at de fire-fem som har muligheten til å vinne hoppuka er veldig tett på hverandre i dag. Det blir kanskje en av de mest spennende hoppukene på veldig lenge, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

HAR TROEN: Landslagstrener Alexander Stöckl og Anders Jacobsen har begge troen på Marius Lindvik. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg tror det er mulig å vinne for Lindvik, kommenterer han videre.

Det er ingen tvil om at Jacobsen skal sitte benket foran TV-skjermen og følge rennet mandag ettermiddag.

– Det er så på tide at det blir et nytt navn fra Norge som tar den hoppuka hjem. Det ser ut som at vi har fått opp en som virkelig kan, og virkelig vil, understreker Jacobsen.

Følg og hør det avsluttende rennet i hoppuka her fra klokken 17:00.