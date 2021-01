Ber forbundet ta VM-grep: – Nivået bak de beste er dårligere enn vi har vært vitne til siste årene

Etter å ha gått seg inn til en syvendeplass på VM-distansen 15 kilometer med skibytte, to minutter og 24 sekunder bak NM-gullvinner Therese Johaug, svarer Ragnhild Haga at hun søndag rett og slett ikke var bedre.

OL-vinneren fra Pyeongchang-lekene i 2018 har ikke hatt gode år etter bragden. Også i år har hun dårlig tid på å trylle frem noen VM-form.

Samtidig som flere andre yngre og mer ukjente løpere fra regionlag nærmer seg en mesterskapstropp. Under den første NM-distansen i Trondheim lørdag befestet Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm seg som Norges andre- og tredje beste på kvinnesiden.

Mens Anne Kjersti Kalvå og Marte Skaanes imponerte med fjerde- og femteplass. Dermed er trønderduoen høyaktuelle VM-kandidater, mens NRK-ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen mener forbundet bør vurdere å slippe til enda yngre utøvere.

STERK DAG: Anne Kjersti Kalvå og Marte Skaanes var nære å tukte landslagseliten under NM i Granåsen søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Må være bedre enn i dag

– Kan du klare å trylle frem noe de neste to helgene som gjør at du kan være en VM-medaljekandidat?

– Det kommer også an på hvor gode utlendingene er. En syvendeplass i NM kan være topp ti-listen i et VM. Det vet man ikke. Men jeg må være bedre enn i dag, skal jeg ha noe topp to eller tre å gjøre. Det er jeg enig i, svarer Ragnhild Haga.

– Men vil du dra til VM uten å være medaljekandidat?

– Ingen er trygge på å være medaljekandidat i VM. Det handler mer om å jakte en følelse, av at det er gøy å gå skirenn og jage på, sier Haga.

– Dårligere enn vi har vært vitne til siste årene

Astrid Uhrenholdt Jacobsen sier at hun hadde forventet at en løper som for eksempel Ragnhild Haga skulle begynne å ligne mer sine gamle takter. Enn så lenge føler NRK-eksperten det går for smått og at det virker som om det ikke er på plass verken fysisk eller teknisk.

NRK-EKSPERT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her under langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Geir Olsen / NTB

På spørsmål om Norges Skiforbund nå bør begynne å tenke annerledes med tanke på VM-uttak, der erfarne eliteløpere bør vike plass for unge og fremadstormende løpere, svarer Jacobsen slik:

– Hvis det viser seg å være jevnt mellom for eksempel Ragnhild og noen yngre på vei opp og frem, så mener jeg det må vurderes sterkt å la andre slippe til. Ikke fordi det er Ragnhild.

– Men nå er nivået bak de aller beste dårligere enn vi har vært vitne til siste årene. Vi har sjeldent hatt så få medaljekandidater. Vi må begynne å ta innover oss at vi er på god vei inn i et generasjonsskifte.

NRK-eksperten er klar på at Johaug, Weng og Fossesholm er selvskrevne i ethvert norsk distanselag i VM. Hun mener også Tiril Udnes Weng er helt opplagt på flere av distansene – og trekker også frem tvillingsøster Lotta inn i samme kabal. Men tvillingene kan ikke gå alt i VM.

Jacobsen trekker frem rekruttlandslagsløper Julie Myhre som gikk fort i fjor og mener til og med de virkelig unge, som 20-åringene Elena Riise Johnsen og Kristin Austgulen Foosnæs, bør vurderes å få en mulighet til VM. I tillegg er Kalvå og Skaanes nå sterke navn ledelsen vurderer.

– Får prøve å danke ut de unge

– Jeg kan skjønne tankegangen. Astrid er en klok dame. Men nå er jeg på en måte meg og 29 år, og har veldig lyst til å gå i VM. Jeg får prøve å gå og vise hakket bedre form de rennene som er igjen og danke ut de unge, sier Haga, som håper hun får vist seg frem i verdenscupen i både Lahti og Falun de to neste ukene.

– Du tror du kan heve deg noen solide hakk?

– Jeg har en kropp som er litt ustabil, så jeg har trua på bedre dager, sier Haga.

Johaug vil ha en blanding

I KLAR VM-RUTE: Therese Johaug, her etter å ha sikret gullet på 15 kilometer med skibytte i Trondheim søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

NM-gullvinner Therese Johaug mener Norge må stille med en blanding av unge, lovende løpere og de med rutine.

– Det er viktig å ha med seg rutinerte landslagsløpere, som har vært på lag i mange år, som har rutiner. Det er forskjell på å gå norgescup og verdenscup. Det har vi sett flere ganger tidligere.

– Mange kan prestere i norgescup, så kommer vi ut og så får de ikke til det fordi nervene tar dem og det er uvant. Det er fint å ha en fin miks der da, sier Johaug.

Langrennssjef Espen Bjervig sier Norges Skiforbund ønsker å prioritere yngre utøvere når dersom det står likt med en eldre utøver.

– Men så skal det tas en totalvurdering. En ting er alder, men en annen ting er hvor mange disipliner en utøver kan gå. Men vi ønsker å prioritere ungre utøvere når alt annet er likt, sier han.