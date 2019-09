Bendtner til FCK: – Største danske transferbombe i nyare tid

View this post on Instagram

Da jeg var 16 og drog hjemmefra, var der meget, jeg ikke vidste noget om. Men jeg vidste i hvert fald, at jeg gerne ville vende tilbage til K.B. og FCK en skønne dag. 15 år senere kan jeg ærligt sige, at det føles endnu større, end jeg har drømt om. Jeg ved, at det er en helt særlig chance, og jeg vil gøre alt i min magt for at gribe den de næste fire måneder. Det var ikke med min gode vilje, at jeg lå stille over sommeren. Men pausen har i det mindste gjort mig klogere på, hvor jeg står i min karriere. Jeg er overhovedet ikke træt af fodbold. Jeg er sulten og motiveret som aldrig før.