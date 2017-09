Bendtner strålte da RBK endelig vant i Europa igjen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var fem år siden Rosenborg sist vant en gruppespillkamp i en Europa-cup, da Vardar gjestet Lerkendal torsdag.

Og når de først skulle kvitte seg med spøkelset, gjorde trønderne det på særdeles vakkert vis.

Nicklas Bendtner strålte, både sikret- og scoret på straffe, og la opp til 3-0-scoringen med et lekent hælspark.

– Nicklas er en fantastisk fotballspiller, som er i god form og nyter det. Vi har mange spillere i dag som viser at vi er i meget god form for tida, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen.

Én av de spillerne er Anders Konradsen, for lite er vakrere enn et skikkelig langskudd rett i krysset. Konradsens 2-0-scoring sto således til 20 i stil.

Rosenborg knuste makedonerne 3–1, og reiste seg endelig i Europa.

– Vi er gode og kontrollerer kampen. Det er en meget bra prestasjon av oss. Vi kom ikke lett til det, men gjorde en veldig bra jobb, og det skal spillerne ha all ære for, sa en storfornøyd Ingebrigtsen.

Måtte vinne

Rosenborg kom fra et fryktelig 0-4-tap i den første gruppespillkampen mot Real Sociedad. Den eneste trøsten var at det gikk enda verre for Vardar, som sto med 0–5 i målforskjell etter tap for Zenit St. Petersburg.

Torsdagens kamp på Lerkendal var følgelig definitivt en av kampene Rosenborg måtte vinne for å kunne drømme om avansement i Europaligaen.

Istedenfor å kjenne på presset, gikk trønderne rett ut i et høyt press mot gjestenes mål. Ingebrigtsens elleve utvalgte kom til flere gode sjanser, og etter 24 minutter kom den viktige scoringen.

En strålende ballberøring fra Bendtner sørget for at han kom alene med keeper. Vardar-forsvaret måtte takle bakfra, og dermed soleklar straffe til Rosenborg. Bendtner virket ikke å være i tvil om at han burde ta den selv, og innfridde da han klinket inn 1–0.

Zenit topper

RETT I KRYSSET: Anders Konradsens 2-0-scoring var det store høydepunktet da Rosenborg slo Vardar. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg bevarte kontrollen etter pause, og fikk også godt tak på de tre poengene da Konradsen økte til 2–0 med det fantastiske langskuddet.

Bendtner var ikke veldig mye dårligere da han assisterte Vegard Eggen Hedenstads 3-0-scoring med et lekent hælspark.

Det endte 3–1 på Lerkendal etter at Juan Felipe fikk pynte på resultatet med en lekker lobb på overtid, men Rosenborg sikret likevel en viktig storseier.

Med 3-1-seier til Zenit over Real Sociedad er det russerne som topper tabellen, men trønderne er definitivt med i kampen om avansement.