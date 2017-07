Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det som var bra med dette var at vi ikke tapte kampen. For oss har det vært en skuffende kveld, sier Nicklas Bendtner til NRK etter kampslutt.

Da hadde spissen akkurat reddet ett poeng for Rosenborg i det som trolig kommer til å bli husket som en av sesongens aller villeste kamper.

IMPONERTE: Kristiansund hentet inn RBKs 2-0-ledelse, men mistet alle poengene på overtid. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Rosenborg ledet nemlig 0–2 da lagene gikk til pause, men hjemmelaget slo tilbake og gikk opp til 3–2 etter scoringer av Jean Alassane Mendy (2) og Sondre Sørli i løpet av de siste 45 minuttene.

«Alle» trodde vertene skulle ta seieren hjem, men RBK hadde ett ess i ermet. På overtid satte den danske innbytteren inn 3-3-målet og sikret ett poeng.

– I den første omgangen spiller vi veldig bra, og vi kan ta med oss mye positivt fra den. Men det kan vi ikke si om den andre omgangen der vi slipper inn tre mål, sier Bendtner og legger til:

– Vi er ikke oss selv og kvaliteten blir langt dårligere etter pausen. Vi må ta ansvar og lære av dette.

Bendtner på benken – Vilhjálmsson storspilte

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen beskriver poengtapet som «fryktelig unødvendig».

– Vi sover på to situasjoner. De scorer to helt like mål. Det er to scoringer vi skulle ha unngått, sier Ingebrigtsen, som stilte med sin største stjerne på benken.

Bendtner har vært borte fra flere treninger denne uken som følge av et bryllup i Italia.

Den tidligere Premier League-stjernen hadde avtalt bryllupsfeiringen med RBK-ledelsen allerede da han signerte for klubben i forkant av sesongen.

Dermed var det duket for Matthías Vilhjálmsson fra start – og islendingen grep virkelig sjansen: Først sendte han RBK i ledelsen med en klasseheading etter drøye halvtimen.

Bare et kvarter senere var islendingen på plass igjen og serverte Anders Konradsen, som tuppet inn 2-0-målet.

Bendtner nekter for at det er en intern kamp mellom han og Vilhjálmsson.

– Vi har ingen duell. Vi spiller begge to for Rosenborg og har det veldig bra sammen, sier Bendtner.

– Men du vil gjerne starte kampen?

– Det vil jeg, svarer han kort.

NÅDELØS: Nicklas Bendtner var alt annet enn fornøyd med det Rosenborg presterte etter pause. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kristiansund fikk trampeklapp

Selv om Rosenborg var milevis unna sitt beste etter pause fortjener Kristiansund rosende ord etter kveldens vanvittige oppgjør.

Vertene dominerte fullstendig de siste 45 minuttene og snudde kampen etter strålende spill.

Til tross for at seieren røk på overtid ble spillerne hyllet som helter av hjemmepublikummet. I flere minutter etter kampslutt hørte man trampeklapp og sang i Kristiansund.

– Vi får med oss hele Kristiansund. Det var helt sinnssykt, sier målscorer Sondre Sørli til MAX.

Kristiansund ligger på en 13. plass med 17 poeng, mens Rosenborg fortsatt topper serien med to poeng mer enn Brann.