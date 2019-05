Bendtner om rollen i Rosenborg: – Uholdbar

Rosenborgs nye trener Eirik Horneland har gitt Bendtner lite spilletid så langt i sesongen. Dansken har kun startet to kamper så langt denne sesongen.

Nå forlanger Bendtner en forklaring fra RBK-treneren.

KLAR TALE: Horneland mener et laguttak er en tydelig tilbakemelding. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Jeg er motivert for å spille for Rosenborg og hjelpe laget på best mulig måte. Det er det eneste som betyr noe for meg så lenge jeg er her. Jeg håper å kunne gjøre det med mer spilletid og i en annen rolle enn jeg har nå, for den er uholdbar, sa Bendtner til journalistene som hadde møtt for å snakke med dansken etter mandagens trening.

– Skjønner ikke noe

Bendtner fortalte at han ikke har snakket med Horneland om situasjonen sin på laget siden sesongåpningen mot Bodø/Glimt.

– Jeg skjønner ikke noe av vrakingen. Jeg er i god form og arbeider hardt. Men jeg har ikke snakket med treneren, så jeg vet ikke årsaken til at jeg ikke får spille, sier Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Horneland bekrefter dette.

– Vi prøver å være tydelig på hva vi vil ha og hvordan vi vil at ting skal se ut. Så et laguttak er en tydelig tilbakemelding, sier Eirik Horneland.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: NRK

– Rare signaler

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror Rosenborg nå forsøker å bli kvitt den danske spilleren.

– Det er mange rare signaler som blir gitt. For meg virker det som om de ikke er fornøyd med Bendtner og tenker at han ikke er den rette spisstypen i det nye som skal bygges og tvinger frem en løsning.

– Er Bendter Rosenborg-spiller mot slutten av sesongen?

– Nei, det tror jeg ikke.

– At Rosenborgs største stjerne og dyreste spiller, som skal være lederen ute på banen, sliter benken, det er ikke noen god situasjon.

– Det er helt naturlig at det kommer reaksjoner, og det må skje noe rundt denne situasjonen. Verken Rosenborg eller Bendtner selv vil være interessert i at han er der om han ikke bidrar på banen. Det tror jeg alle skjønner, sier Torp.