Bendtner fnyser av Gulbrandsen-stikk

– Jeg tror ikke Rosenborg blir veldig skuffet om de ryker ut.

Det sier Salzburgs norske profil, Fredrik Gulbrandsen, før hjemmemøtet med den norske serielederen i europaligaen torsdag.

Rosenborg har tapt sine første to kamper, og er eneste lag i gruppe B uten poeng.

Med tap i den østerrikske byen ser det ikke lyst ut med tanke på avansement.

– Vi hadde et mål før vi startet med europacupspill om å gjøre det så godt som mulig. Det har vi fortsatt. Med to tap ser det vanskelig ut, og at prioriteringen i folks øyne kan ligge på serie og cup, det forstår jeg. Men dette er bestemt ikke en likegyldig kamp for oss, slår Nicklas Bendtner fast.

PROFIL: Fredrik Gulbrandsen scoret i Salzburgs seier over Leipzig i europaligaen i september. Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

Forstår at folk tenker mer på serie og cup

Allerede på søndag venter Brann borte i «seriefinale», og neste uke spiller laget semifinale i cupen. Dermed har det vært snakk om Rosenborg vil nedprioritere europaligaen. Det nekter de for.

– Selvfølgelig blir vi skuffa om vi ryker ut. Vi synes det er viktig å prestere i Europa, og vil revansjere oss, sier Tore Reginiussen til NRK.

Flere av Rosenborg-spillerne har ligget utslått med omgangssyke, i tillegg har laget slitt med skader.

Det passer dårlig før det som kan være tre helt avgjørende kamper.

– Uka er veldig viktig. På søndag kan vi nesten bestemme hvem som vinner ligaen, så den kampen er spesiell. Torsdag vil vi vise at vi er konkurransedyktige i Europa. Vi fortjente å kvalifisere oss, og nå må vi tilpasse oss gruppa og ta poeng. Det er mange kamper igjen, påpeker Rosenborg-trener Rini Coolen.

– Det kan ikke gå på skinner for alle lag. Rosenborg har slitt litt i det siste, men jeg tror alle vet kvalitetene til Rosenborg, så vi må være klare for det, sier Fredrik Gulbrandsen, som er en viktig brikke i laget som står med 50 hjemmekamper uten tap.

– Seriegull størst

KAMPKLAR: Nicklas Bendtner. Foto: Vegard B. Lien / NRK

Bendtner er uansett blant spillerne som er friskmeldt.

– Vi vet at vi må ha med oss noe herfra hvis vi skal ha noen forhåpning om å få til noe i Europa. Vi vet også at det er en enormt viktig kamp på søndag, men nå er Salzburg viktigst. Jeg gleder meg enormt mye til kampen, sier Bendtner til NRK etter treningen onsdag kveld.

– Hva er størst å vinne?

– Seriegull. Det er uansett størst i alle land. med mindre man vinner europa- eller mesterligaen da, svarer dansken og smiler.