Bendtner-draktene rives bort: – Det har vært ekstremt

– Det har vært ekstremt nå med interessen rundt Bendtner-drakter i forhold til det vi er vant til, sier Jan Olav Dreier, butikksjef i RBK Shop.

STJERNE: Nicklas Bendtner – her fra tiden i Arsenal. Foto: Scott Heppell / AP

Butikksjefen og flere andre tilknyttet klubben har fått oppleve at det ikke akkurat er hvem som helst som har inntatt brakka på Lerkendal.

Det er nemlig lenge siden draktsalg, lesertall og pressehenvendelser har vært på samme nivå som det Rosenborg har opplevd etter at den danske stjernen signerte tidligere i mars.

Flest voksne som kjøper Bendtner-drakter

For en snau uke siden ble klubbens nye hjemmedrakt lansert, og nå forteller butikksjef Dreier at de har solgt rundt 500 drakter med nummer ni på ryggen.

Tallet kan naturligvis ikke måle seg med draktsalget til de store internasjonale toppklubbene, men i norsk målestokk – og over så kort tid – er dette solide tall.

– Det har vært et veldig stort fokus på Bendtner og tallet ni i det siste. Det er spesielt voksne folk som kjøper draktene, påpeker Dreier.

Han forteller at draktene til Pål André Helland også er svært populære blant RBK-supporterne, men butikksjefen ser altså et tydelig mønster når han dykker ned i salgstallene:

Rundt 80 prosent av dem som kjøper Helland-drakter er barn, mens det er godt voksne folk som river med seg Bendtner-draktene.

RIVES BORT: – Det har vært et veldig stort fokus på Bendtner og tallet ni i det siste, sier Jan Olav Dreier, butikksjef i RBK Shop. Foto: NRK

– Henvendelser fra alle verdens hjørner

Dansken, som ofte blir kalt «Lord Bendtner», har blitt en kulthelt for mange fotballsupportere og er et kjent navn over hele verden.

Det har butikksjefen fått merke.

– Det var veldig mange henvendelser fra utlandet rett etter signeringen. Da hadde vi henvendelser fra alle verdens hjørner. Det var spesielt mye fra Danmark, men også England og Skottland. Det var veldig mange spørsmål om hvor og når drakten skulle komme. Interessen fra utlandet har imidlertid dempet seg litt nå, sier Dreier.

Nettsiden krasjet

Men det er ikke bare i supporterbutikken de har merket Bendtners popularitet. Pressesjef Harald Pedersen har fått hendene fulle etter at dansken satte sine føtter på Lerkendal for første gang.

POPULÆR MANN: Mens Bendtner er mest populær blant de voksne, er Pål André Helland favoritten til flere av de yngre RBK-supporterne. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er litt vanskelig å si, men jeg tror dette er det største trykket fra medier jeg har opplevd over så kort tid, sier Pedersen.

– Hvem er det som kontakter dere?

– Vi har fått veldig mange henvendelser fra ulike medier – både TV, aviser, nettaviser og magasiner – de siste ukene. Dette gjelder spesielt norske og danske medier. Det har rett og slett vært en veldig stor pågang etter at Bendtner kom til klubben, svarer han.

De ansatte i Rosenborg luktet trolig lunta allerede da RBK.no la ut nyheten om Bendtner-overgangen i 21.30-tiden mandag 6. mars. Da var så mange som ville lese om nysigneringen at nettsidene gikk ned.

– Vi strevde i et par timer med å få serverne opp igjen. Men hver gang vi fikk nettsiden til å fungere, krasjet den igjen like etterpå fordi det var så mange som var nysgjerrige, sier Frode Søraas, kommunikasjonsmedarbeider i Rosenborg.

Nå gjenstår det bare å se om Bendtner-effekten slår ut på billettsalget til søndagens eliteseriekamp mot Odd.