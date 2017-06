– Nå har jeg forklart meg til CAS på en god måte og er fornøyd med det. Jeg har igjen lagt frem alle detaljer som var oppe under den åpne høringen i Oslo, og oppfattet det hele som profesjonelt og ordentlig, sier tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen.

Han var Johaugs eneste vitne i ankesaken til FIS i Idrettens voldgiftsrett, og har ikke snakket med pressen siden pressekonferansen hvor det ble kjent at Johaug hadde testet positivt i oktober i fjor.

– Håper fornuften seirer

Vitneforklaringen hans varte i hele én time og 25 minutter, men Bendiksen ønsker ikke å uttale seg om hva slags spørsmål han måtte svare på.

– Seansen i Oslo hadde et enda større press fordi det var flere folk til stede. Jeg er fornøyd med å ha avgitt forklaring og vi har kommet et skritt videre i denne saken, forteller legen, som har tatt på seg all skyld i saken.

Bendiksen har, for første gang på lenge, møtt Johaug før høringen.

– Det var godt å se henne igjen, og vi hadde gode samtaler, men jeg vil ikke si noe om akkurat hva vi snakket om. Det var gode møter.

– Det var et fint møte. Jeg synes virkelig synd på Fredrik og jeg er veldig glad for at han kom hit for å vitne for meg, forteller Johaug selv til NRK.

Han blir blank i øynene når han får spørsmål om hvordan det føles å være ferdig med saken.

– Det er en sak som har pågått over veldig lang tid, og det er godt å ha kommet så langt som i dag. Og så får vi håpe at fornuften seirer.

Følelsesladet

– Hva legger du i det?

– Det vet du. Jeg håper jo at Therese får starte i OL, svarer Bendiksen på NRKs spørsmål.

– Var det følelsesladet?

– Ja, det var det jo. Dette er jo en prosess, men jeg synes jeg var godt forberedt og fikk svart på spørsmålene. Nå er jeg ferdig, sier Bendiksen før han setter seg i en taxi.